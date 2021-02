Konec nočnímu trénování či dělení se o hřiště, florbalisté chtějí svou halu

„Nová hala by měla sloužit primárně mládeži. Tím by se uvolnilo více času pro starší kategorie na trénování v hale u Koldomu, kterou bychom chtěli využívat i nadále,“ řekl Petr Globočník, místopředseda výkonného výboru SK Bivoj Litvínov.

„Nyní je to tak, že zkrátka nemáme dostatečné zázemí, nemáme k dispozici potřebné hodiny pro trénování,“ podotkl Globočník.

S ohledem na vytížení sportoviště u Koldomu florbalisté leckdy trénují pozdě večer nebo se musí o hřiště dělit s jinými oddíly.



„V týdnu se stane, že áčko končí trénink kolem desáté večer. Hráči se pak dostanou domů až bůhvíkdy a ráno musejí vstávat do práce. I děti leckdy trénují v pozdních hodinách. Áčku se pak třeba loni stávalo, že v čase jeho tréninku si čtvrt haly pronajaly házenkářky. Kluci si proto nemohli ani postavit hřiště. Tohle je náš dlouhodobý problém, se kterým je potřeba něco udělat,“ popsal Globočník.

Řešení klub vidí právě ve výstavbě nového zázemí. Ve hře se objevilo několik variant. Bivojové už absolvovali například jednání s hokejovou Vervou, zda by sportoviště nemohlo vzniknout v prostoru nové západní tribuny, jejíž výstavba se na Hlinkově stadionu chystá.

Ke stolu už usedli i s představiteli města ohledně dalších možných lokalit. Jednou z nich je třeba pozemek v centru města, na kterém nyní stojí plavecký bazén. Ten totiž čeká demolice a nový vznikne v areálu koupaliště na Koldomě.

Toalety společné s diváky

Jako další adresa připadá v úvahu fotbalový areál „na Lomské“. „Tato varianta se v současné době jeví jako nejreálnější,“ poznamenal Globočník s tím, že halu by si Bivojové nechtěli uzurpovat jen pro sebe. Pokud by ji zrovna nepotřeboval některý z jejich týmů, mohly by ji využít třeba školy.

Klub už má k dispozici i vizualizaci nové haly. Její součástí by podle stávajících plánů byla dvě tréninková hřiště pro mládež, která by zde hrála i zápasy. Dále pak tribuna pro 250 diváků, masérna, rozcvičovna, několik šaten či bufet.

„Při plánech se snažíme vyhnout nešvarům, s nimiž se setkáváme v hale u Koldomu, kde se hráči na chodbě musí proplétat mezi diváky a mají s nimi i společné toalety,“ sdělil předseda výkonného výboru klubu Tomáš Arazim.

Aktuální rozpočet se pohybuje kolem 45 milionů korun. Bivoj se pokusí získat dotaci. „Nějakými finančními prostředky disponujeme, ve srovnání s celkovými náklady jsou to ale samozřejmě pouze drobné,“ dodal Globočník s tím, že z jeho pohledu by byla ideální pasivní budova.

„Nevím, zda je to reálné. Každopádně ale musíme myslet dopředu, aby pro nás ta budova do budoucna byla ekonomicky udržitelná.“ Začít stavět by klub v ideálním případě chtěl už příští rok.