Už žádné pády cestujících. Na Mostecku vyrazí na koleje nejmodernější tramvaje

Od 1. července spustí dopravní podnik nový odbavovací systém, který nahradí zastaralou technologii. Ta funguje ve vozech už dvacet let a dnes je už nedostatečná.
„Neuměli jsme číst platební karty či karty jiného dopravce, včetně Dopravní společnosti Ústeckého kraje. To všechno s novým systémem budeme umět a budeme plně integrovaní do celého systému dopravy Ústeckého kraje,“ uvedl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.
Novinka umožní ve všech vozech MHD odbavení čipovými kartami DÚK, mobilní aplikací DÚKapka i běžnou bezkontaktní platební kartou.
V autobusech bude nástup nadále možný pouze předními dveřmi. Cestující si na displeji zvolí cíl cesty a zaplatí hotově, kartou nebo novou čipovou kartou. Terminál vytiskne papírovou jízdenku.
V tramvajích zůstane zachován nástup všemi dveřmi. U druhých dveří bude umístěn terminál, který umožní platby i mincemi – automaty však nově nevracejí hotovost. U ostatních dveří bude nákup jízdenky možný jen bezhotovostně. Ceny jízdného zůstávají stejné.
Nový systém stál necelých 40 milionů korun, podstatnou část nákladů pokrývá evropská dotace.
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Dopravní podnik novinku testuje už několik měsíců. „Na začátku roku probíhalo testování v některých vozech v plném provozu. Spuštěn ve všech vozech bude k 1. červenci, přes prázdniny budeme dolaďovat případné mouchy, což se u takto velkých projektů může stát. Pevně doufám, že bude všechno v pořádku a od září bude vše plně fungovat,“ doplnil Dunovský.
Na začátku prázdnin také vyrazí na koleje šestice nových nízkopodlažních tramvají. Nahradí původní vozy, které mezi oběma městy pendlují už od 80. let minulého století. „Celkem disponujeme 48 tramvajemi, z nichž je 17 nízkopodlažních, včetně těchto šesti,“ vypočítal Dunovský.
Nové vozy, které postupně nahradí starší modely, tak výrazně usnadní cestování seniorům, rodičům s kočárky i lidem se sníženou mobilitou.
Všechny nové tramvaje jsou vybaveny klimatizací, moderním informačním systémem a bezpečnostními kamerami se záznamem, které snímají dění uvnitř i kolem vozu. Každý vůz nabízí 54 míst k sezení a celkově pojme až 230 cestujících. Oproti svým předchůdcům jsou navíc tyto tramvaje při jízdě výrazně tišší.
Celková investice přesáhla 293 milionů korun, přičemž 85 procent nákladů pokryla evropská dotace. Vozy dodala společnost Pragoimex. „Tyto tramvaje jsou to nejmodernější, co v současnosti vyrábíme,“ uvedl generální ředitel firmy Vladimír Faltýsek.
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Vyšší komfort a lepší ovládací schopnosti si pochvalují i řidiči. Tramvaje mají nadřazený systém řízení, který hlídá rozjezdy, brzdění či technické závady. „I když dám plnou jízdu, systém zrychlí jen do stanovené rychlosti, kterou nepřekročí. To samé platí u brzdění. Je to nastavené tak, aby cestující při rozjezdu ani při brzdění nepadali,“ přiblížil řidič Martin Chot.
Dopravní podnik zároveň pokračuje v modernizaci části tramvajové trati na území Litvínova. Při akci za stovky milionů se do „nového kabátu oblékne“ trať a přilehlé okolí od nádraží po točnu u polikliniky. Obdobnou akci už vyhlíží také sousední Most.