Litvínov dál usiluje o záchranu slavné Sýkorovy mozaiky, má novou studii

Mramorová černobílá mozaika ze druhé poloviny 70. let minulého století nacházející se na chodníku a stěně domu ve Studentské ulici je v katastrofálním stavu. Popraskaná, místy zabetonovaná, někde zcela chybí.

Podle studie by na místě mimo jiné došlo k vybourání zídek a k opravě zastřešení, které je v prostoru významným prvkem a neslo by osvětlení, které by mozaiku nasvítilo. „Vzhledem k tomu, že místo s mozaikou navazuje na centrum města, není nám stav lhostejný a zvažujeme, jak ho zlepšit,“ uvedl místostarosta Karel Rosenbaum (ANO).



Studie přináší dvě cesty, jak současný stav díla vyřešit. První je zachování stávajících částí mozaiky. „Popraskané části, kde by byla možná oprava, by se opravily a neopravitelné části by byly nahrazeny dlažbou mramorového typu s barevnými odstíny, které by se co nejvíce přiblížily stávajícím dlaždicím,“ popsala Štěpánka Kolčavová Bretová z litvínovské radnice.

Druhou cestou je výměna celé dlažby a vytvoření repliky. S touto variantou město už v minulosti počítalo, nenašlo na ni ale finanční prostředky ve svém rozpočtu.

Tento způsob opravy by se zamlouval i Lence Sýkorové, malířově manželce a dědičce autorských práv. Právě s ní totiž musí město konzultovat úpravy samotného díla. V minulosti například odmítla myšlenky na přestěhování mozaiky do foyer kulturního domu Citadela nebo do vstupní haly připravované plavecké haly.

Současný záměr Sýkorová podmiňuje tím, že dojde k vytvoření repliky nejen chodníkové mozaiky, ale i na stěně domu. „Pokud by se to neudělalo jako celek, došlo by k narušení struktury díla,“ zmínila s tím, že poslední schůzka se zástupci města proběhla před více než rokem.

Jiné Sýkorovo dílo se zachránilo

Vznik repliky jako celku však může být velký problém. Část mozaiky je totiž na stěně domu, který není v majetku města. „Snažíme se o jednání s majitelem navazujících obchodních jednotek, na jejichž stěně je umístěna mozaika. K objektu patří i přestřešení chodníkové mozaiky. Bohužel se nám zatím nepovedlo dojít ke společnému řešení,“ přiblížila Kolčavová Bretová.

Bez ohledu na tuto komplikaci se chce město s Lenkou Sýkorovou v řádu týdnů znovu sejít a projednat další postup. „Schůzku chceme svolat. Aktuálně řešíme, jakým způsobem budeme se studií dále pracovat. Jednak z pohledu navrženého řešení okolí mozaiky a také kvůli řešení opravy mozaiky jako takové včetně přestřešení prostoru,“ dodal Rosenbaum s tím, že termín realizace ani způsob financování stanoven není.

V minulosti už se podařilo v Litvínově zachránit jiné Sýkorovo dílo, mozaiku na stěně v kulturním středisku Citadela. Manželé Sýkorovi dílo považovali od 90. let za zničené, před časem se ale ukázalo, že se díky náhodě dochovalo.

Během opravy budovy se někomu nechtělo mozaiku otlouct ze zdi, a tak ji jen zakryl sádrokartonem. Keramickou hnědobílou mozaiku se podařilo v roce 2016 odkrýt.