„V sobotu ráno bychom mohli disponovat dostatečným množstvím páry, vzduchu a doprovodných průmyslových plynů, abychom mohli zahájit postupné najíždění výroby,“ uvedl Kaidl. Práce na obnově výroby páry nutné pro zajištění spalování přebytečných plynů doprovázeí hluk a kouřové efekty. Rafinérie v Kralupech se výpadek elektrické energie nedotkl a zůstala v provozu.

Odstavení a obnovení provozu je pro litvínovskou chemičku velmi nákladné. Naposledy se provoz v Litvínově zastavil loni na konci srpna po nálezu letecké pumy.

Spolchemie čekala s obnovením provozu na dodávky páry po najetí teplárny v Trmicích nedaleko Ústí nad Labem. Charvát řekl, že zaměstnanci kontrolovali provoz a vše postupně najíždí. Kvůli zastavení dodávek byla mimo provoz také chemička Lovochemie v Lovosicích, která patří do skupiny Agfrofert.

Dodávky tepla pro město Lovosice budou s ohledem na nutné technologické postupy obnoveny prioritně v nejkratším možném čase. „Obnovení dodávek tepla pro město Lovosice odhadujeme na 15 až 20 hodin od obnovení dodávek elektrické energie. Budeme dělat maximum pro to, aby to bylo co nejdříve,“ řekl mluvčí Lovochemie Pavel Heřmanský.