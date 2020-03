Znalec v kauze výbuchu v Unipetrolu z roku 2015 není podjatý, řekl soud

Sokol vznesl námitku podjatosti vůči Danihelkovi loni v lednu. Podle něj odborník pochybil, když o události přednášel v Německu. Kritizoval, že Danihelka o havárii mluvil veřejně v době, kdy se měl teprve vyjádřit k závěrům znalců obhajoby.

Zároveň upozorňoval, že se na něj vztahuje mlčenlivost. Soud však došel k názoru, že podjatý není a v kauze tak může figurovat dál.

Obžalovanými jsou letití zaměstnanci chemičky Jan Doskočil a Václav Macal. Státní zástupce je viní, že 13. srpna 2015 nespustili vodní a parní clony, čímž by podle vyšetřovatelů havárii a následky minimálně zmírnili. Mužům teď hrozí trest v rozmezí od dvou do osmi let za obecné ohrožení z nedbalosti.

Muži se hájí, že clony nespustili, protože by šlo o neefektivní krok, kdy únik propylenu byl mimo jejich dosah. Zároveň prý šlo o bezpečnost ostatních pracovníků, protože clony mohou generovat statickou elektřinu a tím iniciovat výbuch. Na pracovišti se přitom ještě pohybovali lidé.

Danihelka už dříve vypověděl, že při havárii, kdy po úniku propylenu došlo k výbuchům a požáru na etylenové jednotce, chybovali jak oba pracovníci, tak samotné vedení chemičky.

„Clony spustit měli. V bezpečnosti nemůžete stoprocentně říct nic. Výrazně by to však zvýšilo pravděpodobnost hladšího nebo méně nebezpečného průběhu té havárie,“ uvedl Danihelka s tím, že na druhou stranu byla v podniku v daný den špatná komunikace a že bezpečnost byla na úrovni roku 1983.

VIDEO: Z litvínovské chemičky šlehaly plameny

Dnes se vyjadřoval k závěrům oponentního posudku, který naopak dává za pravdu Macalovi s Doskočilem. „Tento posudek je podle mého zavádějící,“ uvedl Danihelka. Zároveň poukázal, že posudek obhajoby se soustředí pouze na jeden druh clon.

Podle Danihelky je prakticky nereálné, aby použitím clon došlo k výbuchu. Při čtvrtečním jednání však v této souvislosti nahrál obžalovaným. Stalo se tak poté, co se ho jejich advokát Sokol zeptal, zda řádně prostudoval předpisy Unipetrolu, provozovatele závodu, a našel v nich upozornění nebo pokyn, aby zaměstnanci brali v potaz možnost statického výboje.

„Je tam o tom zmínka a připadá mi to jako dosti podivná záležitost, protože tam zároveň není žádný další způsob, jak by se dotyční měli rozhodovat, podle čeho,“ odpověděl Danihelka. „Když jsem ten provozní předpis četl, vzbudilo to ve mně dojem, že pisatel se chtěl zbavit odpovědnosti.“

VIDEO: Instruktážní video mapující havárii v litvínovské chemičce

Danihelka si následně několikrát hlasitě vyměnil názory s obžalovaným Janem Doskočilem, jenž Danihelkovi pokládal otázky a znovu se hájil, že použití clon by nemělo potřebný efekt. I společně se Sokolem si pak vzájemně všichni tři skákali do řeči.

Výsledkem je, že Danihelka nyní bude muset doplnit svůj posudek. Státní zástupce i obhajoba mu zašlou doplňující otázky včetně potřebných plánů závodu.

V průběhu překřikování došlo i na otázku, kolik páry ve clonách by pracovníci měli k dispozici. Jak poukazuje posudek obhajoby, nebyl jí dostatek a použití parních clon by tím spíš nemělo smysl.

Hlavní líčení bude pokračovat v květnu.