Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Podle serveru e-mostecko, který o události informoval jako první, muž během pravidelné obchůzky výrobní technologie propadl roštem přímo do prostoru běžícího ventilátoru. Byl okamžitě mrtvý, přivolaný lékař už pouze konstatoval smrt.
Jednalo se o kmenového pracovníka společnosti ORLEN Unipetrol, která chemičku vlastní.
„Bohužel musím událost potvrdit. Vyjadřujeme blízkým zemřelého upřímnou soustrast. Probíhá vyšetřování události, při němž úzce spolupracujeme s policií,“ uvedl mluvčí firmy Pavel Kaidl.
|
Policie událost aktuálně prověřuje pro podezření z usmrcení z nedbalosti. „Byla také nařízena soudní pitva,“ řekl policejní mluvčí Václav Krieger.
Podle zmíněného webu se poslední smrtelný úraz stal v areálu chemičky v roce 2018, přičemž tehdy se jednalo o pracovníka externí dodavatelské firmy.