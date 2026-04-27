Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

Areál litvínovské chemičky. | foto: Orlen Unipetrol

Podle serveru e-mostecko, který o události informoval jako první, muž během pravidelné obchůzky výrobní technologie propadl roštem přímo do prostoru běžícího ventilátoru. Byl okamžitě mrtvý, přivolaný lékař už pouze konstatoval smrt.

Jednalo se o kmenového pracovníka společnosti ORLEN Unipetrol, která chemičku vlastní.

„Bohužel musím událost potvrdit. Vyjadřujeme blízkým zemřelého upřímnou soustrast. Probíhá vyšetřování události, při němž úzce spolupracujeme s policií,“ uvedl mluvčí firmy Pavel Kaidl.

Tragédie v areálu dolů na Chomutovsku. Po úrazu zemřel dělník, druhý je vážně zraněný

Policie událost aktuálně prověřuje pro podezření z usmrcení z nedbalosti. „Byla také nařízena soudní pitva,“ řekl policejní mluvčí Václav Krieger.

Podle zmíněného webu se poslední smrtelný úraz stal v areálu chemičky v roce 2018, přičemž tehdy se jednalo o pracovníka externí dodavatelské firmy.

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...

„Já ti dám povolenku.“ Invalida zaútočil na porybného, vláčel ho na kapotě

Invalidní důchodce zaútočil na člena rybářské stráže na Chomutovsku. (duben...

U nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku najel muž minulý týden autem na člena rybářské stráže. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se...

KVÍZ: Cibulák zná každý. Opravdu? Nepletete se?

cibulák

Kdo by ho neznal. Je to celosvětově nejoblíbenější dekor na porcelánu. Cibulák, cibulový vzor, Zwiebelmuster… Za národní vynález ho mylně považují mnozí našinci, Němci, ale třeba i Finové. Cibulák má...

Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Pohled na areál litvínovské chemičky. Na snímku je ještě vidět všech osm...

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

27. dubna 2026  8:49

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

26. dubna 2026  18:05

Za pobodání v Mostě stíhá policie dva muže, jednomu hrozí až 10 let

ilustrační snímek

Policie stíhá dva muže kvůli pátečnímu pobodání muže ve stanovém městečku pod přemostěním silnice I/13 v Mostě. Oba vyšetřovatel obvinil ze dvou trestných činů, řekla v neděli regionální mluvčí...

26. dubna 2026  12:29

Alžběta na penězích. Muzeum ukazuje průřez mincemi a bankovkami s královnou

Portrét panovnice zdobí i bankovky na Novém Zélandu.

Ke stoletému výročí narození britské královny Alžběty II. připravilo Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem výstavu „Královna Alžběta II. na platidlech“. Ukazuje průřez mincemi i bankovkami od roku...

26. dubna 2026  9:03

Litvínov - Jihlava 5:0. Suverénní výhra na závěr baráže, favorit udržel extraligu

Litvínovští hokejisté slaví záchranu extraligy.

Žádné drama, ale jednoznačná záležitost. Extraligová baráž skončila pátým zápasem, Litvínov uhájil příslušnost v nejvyšší hokejové soutěži i pro příští sezonu. Před domácím publikem přejel Jihlavu...

25. dubna 2026  19:49,  aktualizováno  20:12

Teplice - Hradec 0:1, pátá výhra v řadě, z penalty rozhodl Darida

Královéhradecký záložník Václav Darida

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili Teplice 1:0....

25. dubna 2026  18:04,  aktualizováno  19:06

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke...

25. dubna 2026  12:25

Pobodání ve stanovém městečku v Mostě. Policie zadržela podezřelého

ilustrační snímek

Policie vyšetřuje od pátečního večera pobodání muže v Mostě, v ohrožení života není. Muže, který mu zranění způsobil, nejspíš policisté zadrželi, informovala regionální mluvčí policie Miroslava...

25. dubna 2026  10:27

Treml o Kadlecové: Na americké univerzitě byla jen figurka na šachovnici

Česká reprezentantka Valentýna Kadlecová.

Na americkou univerzitu odcházela jako kreativní hráčka, vrátila se jako šachovnicová figurka. Petr Treml mladší, kouč chomutovských basketbalistek, po nečekaném vánočním comebacku české...

25. dubna 2026  7:45

