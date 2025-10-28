Na skládce u Litvínova opět hoří, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

  9:39aktualizováno  10:17
Na skládce Celio u Litvínova opět hoří. Hasiči tam likvidují požár štěpky. Na místo se sjelo šestnáct jednotek. V areálu hoří poměrně často. K obdobné události tam došlo naposledy v první polovině října.
Na skládce Celio u Litvínova vypukl požár štěpky. (28. října 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

„Hoří hromada štěpky na ploše 20 krát 5 metrů. S ohledem na množství zasahujících jednotek byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu,“ sdělil iDNES.cz mluvčí hasičů Milan Rudolf s tím, že požár byl nahlášen v půl deváté ráno.

Do jeho likvidace se zapojili i zaměstnanci skládky. „Ještě před naším příjezdem začali místo prolévat vodou,“ podotkl Rudolf. Hasiči nyní požářiště prolévají čtyřmi vodními proudy. Zřídili čerpací stanoviště pro dálkovou dopravu vody.

Lidem v okolí bylo doporučeno nevětrat.

Podle aktuálních prognóz bude likvidace požáru trvat minimálně do večera.

Požár skládky u Litvínova je po třech dnech uhašený, příčina zůstává nejasná

K požáru drcené štěpky došlo na Celiu také v noci na 11. října. Tehdy hořelo na ploše 50 krát 50 metrů. Likvidaci mělo na starosti dvanáct jednotek.

Loni v listopadu se na Celiu vzňaly pneumatiky a pražce. Hasiči na místě zasahovali tři dny, přičemž v jednu chvíli s ohněm bojovalo přes třicet jednotek ze tří krajů. Několik hodin jim pomáhal i policejní vrtulník s bambi vakem. Podle znaleckých závěrů bylo příčinou samovznícení.

Například v září 2016 oheň zachvátil halu na zpracování odpadu, škoda šla do desítek milionů.

V srpnu 2017 tam jednadvacet jednotek bojovalo s rozsáhlým požárem komunálního odpadu. A třeba v březnu 2020 šlo o požár drceného odpadu.

