Odporné, zkritizovalo litvínovské ANO Okamurův projev. Lidé za to buňce tleskají

Monika Gordíková
  12:47
Buňka hnutí ANO ze severočeského Litvínova se ostře vymezila proti výrokům Tomia Okamury na adresu Ukrajiny. Předseda Poslanecké sněmovny a SPD v rámci svého novoročního projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině či její vrchní politické představitele. Podle litvínovského ANO se vyjádřil „odporným způsobem“.

Starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO). | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Hnutí ANO Litvínov se sice věnuje hlavně komunální politice, ale nyní máme potřebu se distancovat od výroků Tomia Okamury, který se jako ústavní činitel odporným způsobem vyjádřil k válce, kterou zločinný putinovský režim vede proti bránící se Ukrajině. Jasně říkáme, že Ukrajina je napadenou zemí, která má právo se bránit, a je dobře, že ČR jí v tom pomáhá,“ uvedlo na svém facebookovém profilu litvínovské ANO, které je už třetí volební období za sebou ve vedení města.

Příspěvek uvedlo snímkem ukrajinské vlajky.

Okamura pomoc Ukrajině okomentoval slovy: „Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války. Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda.“

„Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii. Věřím, že naše země v tomto roce ani v žádném jiném žádné válečné dluhy dělat nebude,“ přidal.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na sociálních sítích uvedl, že Okamura pojal svůj projev jako projev předsedy hnutí SPD, že mluvil hlavně ke svým voličům.

Snad to povede ke svobodě, řekl Babiš k Venezuele. Reagoval i na projev Okamury

K dotazu redakce, jak se ANO na centrální úrovni staví k příspěvku litvínovské buňky, se hnutí zatím nevyjádřilo.

Na Facebooku se příspěvek setkal se značnou odezvou, především pozitivní.

„Nejsem volič hnutí ANO, spíše naopak, ale chci vám říct, že velmi oceňuji to, co jste napsali, za odvahu a jednoznačný nekompromisní postoj k vyjádření Okamury… Více takových vyjádření, které mohou pomoci k zakopávání příkopů, které v naší společnosti jsou, k dialogu, porozumění a shodě na těch nejdůležitějších hodnotách a tématech,“ stojí například v jednom z komentářů.

„Snad nebudete nuceni obrátit jako Zůna,“ objevilo se také pod příspěvkem. Pisatelka tím narážela na nedávnou kauzu ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), jenž zprvu v rozporu s dlouhodobou rétorikou své partaje řekl, že podpora Ukrajiny bude pokračovat. Na hnutí se za to snesla od voličů velká vlna kritiky.

Jeho čelní představitelé pak uváděli, že Zůna jen popisoval situaci a stav po předchozí vládě. Sám Zůna pak svá slova mírnil.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

Po děsivé nehodě přišla o oko. Hendikep neskrývá, proměnila ho v přednost

Koleta Hofman z Nové Vísky u Kadaně. Po pádu z hotelové terasy málem zemřela....

Před sedmnácti lety Koleta Hofman z Nové Vísky u Kadaně málem zemřela. Po pádu z hotelové terasy ve čtvrtém patře na betonovou cestu a po několikahodinové operaci jí dávali lékaři minimální šanci na...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Odporné, zkritizovalo litvínovské ANO Okamurův projev. Lidé za to buňce tleskají

Kamila Bláhová, starostka Litvínova

Buňka hnutí ANO ze severočeského Litvínova se ostře vymezila proti výrokům Tomia Okamury na adresu Ukrajiny. Předseda Poslanecké sněmovny a SPD v rámci svého novoročního projevu kritizoval...

5. ledna 2026  12:47

Nechtěné historické nádraží. Po krachu s krajem stát budovu nabídne malé obci

Nádražní budova v Louce u Litvínova. (prosinec 2025)

Stát se znovu pokouší zbavit nepotřebného nádraží v Louce u Litvínova. Historickou budovu nabídne Správa železnic obci. Nyní se ladí podmínky převodu. V minulých letech byl ve hře převod na Ústecký...

5. ledna 2026  7:56

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

4. ledna 2026  12:30

V Ústí na Labem vzplála stavební buňka, jeden člověk v ní uhořel

V Ústí nad Labem hořela stavební buňka. (3. ledna 2026)

V sobotu večer hořela ve Střekově v ulici Truhlářova v Ústí nad Labem stavební buňka. Na místo vyjelo několik hasičských jednotek. Jeden člověk požár nepřežil. Příčinu zjišťuje policie.

4. ledna 2026  10:40

Od gotiky k panelákům. Výstava přibližuje vývoj architektury i obřími maketami

Výstava v Oblastním muzeu v Litoměřicích nazvaná „Domy vypráví – architektura...

Unikátní výstava v Oblastním muzeu v Litoměřicích nazvaná „Domy vypráví – architektura Litoměřic“ přibližuje 800 let vývoje architektury města. Jde o výstavu mimořádného rozsahu. Zabírá totiž všechny...

4. ledna 2026  8:23

Pozor na falešné bankovky v hodnotě 100 eur. Jsou obtížně rozeznatelné

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026)

Policie v Ústeckém kraji varuje veřejnost před výskytem falešných bankovek v hodnotě 100 eur. V posledních dnech se jich podle policistů objevilo v oběhu hned několik, především na Ústecku. Padělky...

3. ledna 2026  13:31

Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní

Vizualizace interiéru připravovaného návštěvnického střediska

Nové návštěvnické centrum v Mezní Louce, rozšíření zážitkového areálu Rysí stezka, rekonstrukci turistické spojnice z Mezní Louky do Mezné, ale také údržbu oblíbených tras chystá Správa národního...

3. ledna 2026  8:34

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Rezek nároďáku pomůže, věří Frťala. Vachouškovi přeje postup se Zbrojovkou

Teplický kouč Zdenko Frťala vede zahajovací trénink.

Posílení útoku se zatím nedočkal, přesto kouč prvoligových Teplic Zdenko Frťala nebude blokovat prodloužení hostování podzimní ofenzivní komety Tadeáše Vachouška v Brně. Autor sedmi gólů zůstane v...

2. ledna 2026  19:37

Fully, další klenot Slavie na cestě do Teplic. Skláři loví ještě dvě posily

Emmanuel Fully, posila Slavie.

Teplická brusírna fotbalových diamantů zřejmě vyleští další poklad pražské Slavie. Na dobré cestě je hostování mladého liberijského obránce Emmanuela Fullyho, kterého mistr vypustil už do tří...

2. ledna 2026  16:23

Pomník rudoarmějce v Teplicích zmizel, město nechce ideologické nánosy

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

V nové místo, které nebude zatíženo ideologickými nánosy, se promění bývalý pomník rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech. Zastupitelé schválili návrh na vyřazení sochy z majetku města a...

2. ledna 2026  13:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.