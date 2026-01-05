„Hnutí ANO Litvínov se sice věnuje hlavně komunální politice, ale nyní máme potřebu se distancovat od výroků Tomia Okamury, který se jako ústavní činitel odporným způsobem vyjádřil k válce, kterou zločinný putinovský režim vede proti bránící se Ukrajině. Jasně říkáme, že Ukrajina je napadenou zemí, která má právo se bránit, a je dobře, že ČR jí v tom pomáhá,“ uvedlo na svém facebookovém profilu litvínovské ANO, které je už třetí volební období za sebou ve vedení města.
Příspěvek uvedlo snímkem ukrajinské vlajky.
Okamura pomoc Ukrajině okomentoval slovy: „Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války. Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda.“
„Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii. Věřím, že naše země v tomto roce ani v žádném jiném žádné válečné dluhy dělat nebude,“ přidal.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na sociálních sítích uvedl, že Okamura pojal svůj projev jako projev předsedy hnutí SPD, že mluvil hlavně ke svým voličům.
Snad to povede ke svobodě, řekl Babiš k Venezuele. Reagoval i na projev Okamury
K dotazu redakce, jak se ANO na centrální úrovni staví k příspěvku litvínovské buňky, se hnutí zatím nevyjádřilo.
Na Facebooku se příspěvek setkal se značnou odezvou, především pozitivní.
„Nejsem volič hnutí ANO, spíše naopak, ale chci vám říct, že velmi oceňuji to, co jste napsali, za odvahu a jednoznačný nekompromisní postoj k vyjádření Okamury… Více takových vyjádření, které mohou pomoci k zakopávání příkopů, které v naší společnosti jsou, k dialogu, porozumění a shodě na těch nejdůležitějších hodnotách a tématech,“ stojí například v jednom z komentářů.
„Snad nebudete nuceni obrátit jako Zůna,“ objevilo se také pod příspěvkem. Pisatelka tím narážela na nedávnou kauzu ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), jenž zprvu v rozporu s dlouhodobou rétorikou své partaje řekl, že podpora Ukrajiny bude pokračovat. Na hnutí se za to snesla od voličů velká vlna kritiky.
Jeho čelní představitelé pak uváděli, že Zůna jen popisoval situaci a stav po předchozí vládě. Sám Zůna pak svá slova mírnil.