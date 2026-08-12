Moderní sociální péče. Lidem s Alzheimerem postavili v Litvínově dvojdomy

Náklady dosáhly 114,8 milionu korun. Z toho téměř 80 milionů korun pokryl Národní plán obnovy z výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Ústecký kraj jako zřizovatel Domovů sociálních služeb Litvínov projekt spolufinancoval částkou 34,8 milionu korun.
„Nové Domečky jsou příkladem toho, jak má vypadat moderní sociální péče. Nejde jen o nové budovy, ale především o důstojné, bezpečné a přívětivé prostředí pro lidi, kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu,“ uvedl hejtman Richard Brabec (ANO).
Kraj pracuje na transformaci sociálních služeb, aby klienti mohli žít podobně jako před odchodem do pobytového zařízení. Domovy nacházejí v menších domácnostech. Podobně tomu je třeba u nedávno otevřeného komunitního bydlení v Krabčicích na Litoměřicku.
Nové zázemí v Litvínově umožní přesun většiny současné kapacity domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence do komunitního prostředí.
Klienti tak získají lepší podmínky pro každodenní život, včetně možnosti bezpečného pohybu venku. Venkovní části areálu budou přístupné také imobilním klientům, pro které jsou určeny například terasy před pokoji.
Součástí projektu byly také venkovní úpravy, výsadba zeleně, vybudování chodníků a cest pro integrovaný záchranný systém.