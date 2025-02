„Jen“ pro 80 procent nejchudších. Litoměřice chtějí budovat dostupné bydlení

Šest nových nájemních bytů má do dvou let vzniknout přestavbou prázdné budovy v litoměřické Revoluční ulici. „Objekt stojící na okraji areálu sběrného dvora není v současné době v takovém technickém stavu, aby bylo možné stávající bytové jednotky obývat. Čeká ho proto kompletní rekonstrukce, kdy z celé budovy zůstanou zachovány pouze obvodové zdi a střecha. Realizaci projektu už schválili zastupitelé města,“ říká mluvčí Litoměřic Michaela Rozsypalová.

Na financování rekonstrukce vyčíslené na 25 milionů korun chce město využít dotaci z programu Dostupné bydlení ministerstva pro místní rozvoj. Pokud se vše podaří, 7,5 milionu korun získá město z dotace, stejnou částku bude hradit z úvěru a zbylých 10 milionů ze svého rozpočtu.

Ministerstvo pro získání dostupného bydlení určuje tři podmínky. Mohou na něj dosáhnout domácnosti se všemi členy do 35 let nebo domácnosti, kde aspoň jeden ze členů domácnosti vykonává potřebnou profesi, jako je učitel, zdravotník, policista, sociální pracovník a další. V dostupném bytě také může bydlet každý, kdo nepatří mezi 20 procent obyvatel s nejvyšším příjmem.

Pokud budou Litoměřice v žádosti o dotaci úspěšné, začne přestavba v druhé polovině letošního roku. „Stavební práce zahrnou například zateplení celé budovy, výměnu oken a dveří, nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalaci. Vytápění a ohřev vody má zajistit tepelné čerpadlo se systémem vzduch-voda. Součástí bude také parkoviště,“ doplňuje Rozsypalová.

V Žatci by pak v dohledné době měly být k dispozici startovací byty v bývalé vojenské věznici, která má projít rekonstrukcí. Náklady na přestavbu radnice odhaduje zhruba na 60 milionů korun.

Ve třech podlažích by mělo být 11 bytů, v přízemí pak komerční prostory. „V rámci proměny věznice na bytový dům se počítá s tím, že by zároveň došlo k otevření prostoru a dalo by se procházet z ulice Obránců míru přes dvůr za divadlem do Dvořákovy ulice a na hradby,“ uvádí mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.

O tom, kdy stavba začne, rozhodnou finance. Město zvažuje dvě možnosti. „Můžeme jít cestou, že celou investici zaplatíme z vlastních peněz, nebo využijeme dotaci. Varianta bez dotace je nejrychlejší, díky dotaci zase můžeme ušetřit vlastní peníze a použít je na jiné investice. Jednotlivé možnosti včetně konkrétních podmínek dotace musíme důkladně posoudit,“ dodává starosta Radim Laibl (ANO).

Co se týče dotace, mohl by ji Žatec čerpat ze Státního fondu podpory investic. „Ta by byla výhodná ve chvíli, kdy by bydlení mohlo být využitelné pro podporované profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, státní úředníci, policisté či vojáci. Ale město ověřuje podmínky, za kterých by mohlo dotaci čerpat,“ popisuje Kassal.