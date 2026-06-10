Pusťte na WC i kolemjdoucí, žádají Litoměřice restaurace. Zadarmo to nebude

„Projekt je už realizován v několika dalších městech, my jsme inspiraci čerpali v jihomoravském Znojmě. Chceme lidem nabídnout lepší dostupnost toalet ve městě a zároveň navázat smysluplnou spolupráci s místními podniky. Každé provozovny, která se do projektu zapojí, si velmi vážíme, a proto jí nabídneme finanční příspěvek na část nákladů spojených s provozem toalet,“ říká místostarosta Jiří Adámek (ANO).
Podobný model jako WC Gratis funguje kromě zmíněného Znojma například také v Brně, Praze 7, Hradci Králové nebo Plzni. V Ústeckém kraji jsou Litoměřice podle Adámka první.
Podle průzkumu, který si radnice udělala, města spolupracujícím provozovnám ročně poskytují částku mezi 10 a 30 tisíci korunami. „My jsme se rozhodli pro zlatý střed a počítáme s paušálním příspěvkem ve výši 20 tisíc korun ročně na jednu zapojenou provozovnu,“ doplňuje Adámek.
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Projekt reaguje na dlouhodobou poptávku po dostupných toaletách ze strany obyvatel i návštěvníků města. Litoměřice mají výrazný turistický potenciál a právě spolupráce s místními provozovnami může přispět k lepšímu komfortu v centru města i dalších frekventovaných lokalitách.
Milionový provoz veřejných záchodků
„Město v současnosti prostřednictvím technických služeb zajišťuje provoz dvou veřejných toalet – na Mírovém náměstí a na autobusovém nádraží. Zatímco zařízení na autobusovém nádraží ročně využije přibližně 29 tisíc návštěvníků, toalety na Mírovém náměstí zhruba 19 tisíc. Provoz každého z těchto zařízení přitom vychází asi na jeden milion korun ročně, přičemž poplatek za použití činí 10 korun,“ popisuje mluvčí Michaela Rozsypalová.
Projekt WC Gratis by pro město mohl představovat ekonomičtější model a zároveň flexibilní doplnění stávajícího systému. V Litoměřicích počítají s tím, že celkový roční rozpočet projektu by se podle počtu zapojených podniků pohyboval okolo 200 tisíc korun. Smlouvy by se uzavíraly na dobu jednoho roku.
„V tuto chvíli už máme dva vážné zájemce a čekáme, že se přihlásí další. Počítáme s tím, že WC Gratis nebudou jen v centru. V řadě lokalit města totiž veřejné záchody zcela chybí. Město jsme si proto rozdělili na deset logických celků a rádi bychom v každém z nich měli jednu spolupracující provozovnu,“ nastiňuje místostarosta.
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Zapojené provozovny budou označeny samolepkou WC Gratis a současně uvedeny v mapových podkladech, na webu města i v dalších informačních materiálech, aby lidé snadno poznali, kde mohou toalety zdarma využít.
„Časem ještě budeme řešit, zda se budou dodělávat také informační cedule například na nádražích, aby se turisté o projektu dozvěděli hned po příjezdu do města,“ dodává Adámek.