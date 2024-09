Najít pod asfaltem a znovu použít. Litoměřice dláždí centrum staletými kameny

„Asfaltový povrch vyměňujeme za dlažbu. Bude to kombinace žulové vozovky a čedičových parkovacích stání,“ popisuje stavební technik radnice Ladislav Pošík.

Dlažbu však město nebude nikde objednávat. „Pod asfaltem na celém Tyršově náměstí je schované čedičové vydláždění, místy dokonce ve dvou úrovních nad sebou. V Krajské ulici, která ústí na Tyršovo náměstí, jsme objevili, že původní čedičová dlažba byla o půl metru níže, než je současná silnice,“ nastiňuje Pošík.

Stavbaři tyto původní kameny vykopávají a následně je použijí k vydláždění části náměstí. „Doplníme je žulovou dlažbou, kterou jsme v minulých letech vytěžili v ulici Marie Pomocné u autobusového nádraží,“ říká Pošík. Žulové kostky budou tvořit i povrch Krajské ulice.

Z vykopané původní čedičové dlažby musí stavbaři před novým použitím oloupat přilepený asfalt. Ten však prý na kamenech moc nedrží, proto práce mohou probíhat bez komplikací.

Práce na výměně povrchů na Tyršově náměstí a v Krajské ulici jsou rozděleny do dvou etap. První, která začala už v srpnu a probíhá v Krajské ulici od vjezdu na parkoviště U Hvězdárny až po Tyršovo náměstí, bude dokončena v polovině září.

„Vzhledem k tomu, že se nám do průběhu rekonstrukce promítá Litoměřické vinobraní, které se bude konat v sobotu 21. září, přerušíme práce v úterý 17. září a opět budeme pokračovat od pondělí 23. září. Druhá etapa bude zahrnovat celé Tyršovo náměstí. Vše by mělo být hotovo do konce listopadu,“ doplňuje Pošík s tím, že oprava město vyjde na téměř šest milionů korun.

Během vinobraní bude jak Tyršovo náměstí, tak Krajská ulice průchodná. Staré povrchy dělníci provizorně napojí na nové, aby se po nich lidé mohli dobře pohybovat.

Při rekonstrukci Krajské ulice se stavbaři domluvili na spolupráci i s vodohospodáři, kteří využili rozkopaný prostor, aby zde vyměnili zhruba sto metrů starého vodovodního řadu. „My jsme to rozkopali a oni vyměnili vedení, byla tam sto let stará litina. Udělali to protlakem (stavební postup, který umožňuje bezvýkopovou pokládku či opravu potrubí – pozn. red.), takže ani nemuseli kopat otevřený výkop. Na Tyršově náměstí už to nebude potřeba, tam už je vodovod vyměněn,“ uvádí Pošík.

Proměna Tyršova náměstí výrazně pomůže zlepšení charakteru celé lokality. Před několika lety bylo totiž právě Tyršovo náměstí občany vyhodnoceno jako nejošklivější část města. Po letech příprav se nyní dokončuje nejen povrch náměstí a přilehlé ulice, ale finišují i práce na obnově areálu bývalého pivovaru, jehož hlavní vstup ústí právě na Tyršovo náměstí.