Při testování kolektivní imunity v Litoměřicích nejvíce chybí mladí lidé

„Tuto skupinu jsme dnes v 8.30 hodin uzavřeli. Chtěli bychom však vyzvat mladé lidi od 18 do 39 let, aby přišli a tuto možnost testování využili,“ řekla koordinátorka odběrových míst Ústavu zdravotnických informací a statistiky Marcela Koudelková.

„Zatím nám k ukončení testování chybí celkem přes 500 lidí ve třech věkových kategoriích, nejvíce právě mladých. Těch dnes chybělo 354. Mohou přijít kdykoli, testujeme do 18 hodin,“ dodala Koudelková.

V Litoměřicích se, na rozdíl od testovacích míst v Praze, fronty netvoří. „Vše probíhá poklidně, zdržení je kolem 15 minut plus čas na samotný odběr,“ přiblížila Koudelková.

V případě seniorů od 60 do 89 let, kterým je testování vyhrazeno od 8 do 10 hodin, bylo v neděli večer otestováno již 816 lidí a chybělo jich 184.

„Zájemci mohou přijít i z okolí Litoměřic, protože jsme schopní výsledky roztřídit,“ dodala Koudelková. Odmítla však říci, kolika lidem byl sdělen pozitivní test. První výsledky studie budou k dispozici na začátku května.