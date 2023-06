Litoměřice a Terezín spojila lodní linka, nabídne unikátní pohled na Ohři

Lodní linka je zařazena do systému Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), jezdí každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin a jedna jízda vyjde na 20 korun při platbě hotově a na 18 korun při platbě kartou. Na lodi si cestující může koupit nejen jízdenku z Litoměřic do Terezína, ale kamkoliv v celém systému DÚK.

V Litoměřicích bude lodní linka používat stávající mola na Lodním náměstí. „V Terezíně jsme vybudovali úplně nové přístaviště a molo. Provoz bude v hodinovém taktu od začátku dubna do konce října, smluvně máme záležitost uzavřenou s Ústeckým krajem na dva roky a předpokládáme, že provoz bude pokračovat i nadále,“ uvedl ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan.

Autobus, který nyní v Litoměřicích zajíždí ke koupališti, bude nově zastavovat také právě na Lodním náměstí, aby turisté mohli pohodlně přestoupit na loď.

Ta nese jméno Skalka a patří společnosti Autobusy Karlovy Vary. „Kompletně jsme ji zrekonstruovali, takže je téměř nová. Abychom vůbec mohli na Ohři plavat, potřebovali jsme co nejmenší ponor. Pořídili jsme také nový výkonnější benzinový motor, který dokáže lépe reagovat na hodně vody v Labi a málo vody v Ohři,“ popsal Suchan.

Logická příležitost

Firma má s osobní lodní dopravou bohaté zkušenosti. „Od roku 2006 podobnou lodičkou plaveme na řece Ohři v Chebu na přehradě Skalka a momentálně i v Lokti. Protože do roku 2028 budeme provozovat hromadnou dopravu v Litoměřicích, byla pro nás příležitost udělat přívoz do Terezína logická,“ podotkl Suchan.

Podle starosty Terezína Reného Tomáška (RESET) bude lodní linka atraktivní zejména pro rodiny s dětmi. „Cestující čeká unikátní pohled na řeku Ohři, jejíž koryto bylo v těchto místech zcela nově vybudováno při stavbě pevnosti v letech 1780 až 1790,“ upozornil Tomášek.

O lince, která spojí jedny z nejnavštěvovanějších turistických cílů regionu, se mluvilo již před lety. Provozu však bránilo technické řešení.

Lodní linky jezdí v turistické sezoně i mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem a Ústím a Děčínem.