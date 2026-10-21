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Litoměřičtí strážníci snáze odhalí zdrogované děti a mladistvé, pomohou nové testy

Pavel Křivohlavý
  13:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Městská policie Litoměřice nově začala používat testovací sady, které dokážou odhalit přítomnost omamných a psychotropních látek. Doposud litoměřičtí strážníci testy na drogy nepoužívali. Nové testovací sady nyní strážníci využijí nejen při dohledu nad bezpečností silničního provozu, ale i při ochraně dětí a mladistvých.

„Nejde o reakci na nějaké rozšíření drogové problematiky mezi místní mládeží, ale o prevenci, kterou jsme doposud nedělali,“ říká velitel litoměřické městské policie Miloslav Samec.

Hlídky strážníků se zaměří na lokality, kde se schází mládež. Zejména se bude jednat o místa, která mají vytipovaná podle nálezů injekčních stříkaček.

„Například na parkánech nebo v Jiráskových sadech a dalších místech,“ podotýká Samec s tím, že pokud budou mít strážníci důvodné podezření, že nezletilý požil návykovou látku a ohrožuje své zdraví či okolí nebo se dopouští protiprávního jednání, mohou jej v souladu se zákonem vyzvat k orientačnímu vyšetření.

„Testy se provádějí ze slin nebo z potu, na nějž se kápne roztok, který přítomnost látek ukáže,“ vysvětluje Samec s tím, že strážníci budou vytipovaná místa kontrolovat každý den. Vždy však záleží také na klimatických podmínkách. V létě je potřeba kontrol více, naopak s přicházejícím chladným počasím se mládež už venku schází méně.

„U dětí a mladistvých nám nejde o represi, ale o prevenci, aby rodiče mohli situaci včas začít řešit. Často se totiž stává, že rodiče ani neví, že jejich dítě návykové látky požívá. Díky našemu upozornění s tím však mohou něco začít dělat a zajít například za psychologem nebo vyhledat další pomoc,“ popisuje šéf litoměřických strážníků s tím, že o každém zjištěném případu budou strážníci informovat nejen zákonné zástupce, ale i orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Nekompromisní postup u řidičů

Vedle prevence u dětí a mládeže se strážníci zaměří také na řidiče. „U řidičů bude postup nekompromisní, protože jízda pod vlivem návykových látek bezprostředně ohrožuje všechny účastníky silničního provozu,“ doplňuje mluvčí města Michaela Rozsypalová s tím, že strážníci mohou test použít tehdy, když řidiče zastaví v rámci svých zákonných pravomocí a jeho chování, způsob jízdy nebo další okolnosti vzbudí důvodné podezření, že je pod vlivem návykové látky.

Při pozitivním orientačním testu pak strážníci řidiče vyzvou k odbornému lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu. Pokud vznikne podezření na trestný čin nebo řidič test odmítne, strážníci věc na místě předají státní policii k dalšímu řízení.

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