Litoměřice chystají byty pro lidi v nouzi, vzniknout jich má skoro dvacet

„Litoměřice patří v rámci kraje mezi města s nejrozvinutější sítí sociálních služeb. Ročně do této oblasti investují téměř 20 milionů korun. Chybí zde však takzvané prostupné bydlení, což se již brzy má změnit,“ uvedla mluvčí města Eva Břeňová.

Malometrážní byty s nízkým nájmem budou moci využívat například mladí lidé opouštějící na prahu dospělosti dětský domov, kteří nemají kam jít, nebo rozvádějící se žena odcházející s dětmi z domova.

V želetické budově, která patří městu, ale provozuje ji nezisková organizace Naděje jako ubytovnu pro sociálně slabé rodiny a ženy bez domova, by mělo ve dvou patrech vzniknout 15 až 17 bytů.

„Přízemí by bylo bezbariérové s navazujícími sociálními službami. Chybět nemá ani sociální pracovník pomáhající lidem v nouzi překlenout problémy do doby, než si budou moci dovolit vlastní bydlení,“ dodala Břeňová s tím, že cena ani to, jak dlouho by měla přestavba trvat, zatím nejsou známy, nyní se připravuje projekt.

Naděje musí pryč

Podmínkou vybudování prostupného bydlení je, že želetickou ubytovnu musí organizace Naděje opustit. Město ji o záměru informovalo před rokem a letos v březnu jí ukončilo nájem s roční výpovědní lhůtou. Organizaci město hodlá nadále finančně podporovat, musí si však najít náhradní objekt.

„Do konce prázdnin by nám ředitelka Naděje měla dát vědět, zda bude pokračovat v poskytování stávajících služeb, případně kde,“ sdělila vedoucí litoměřického sociálního odboru Renáta Jurková.

Město totiž má o její služby zájem. Pokud by Naděje dále nemohla v činnosti, byť v menším rozsahu pokračovat, muselo by vyhlásit tendr na jiného poskytovatele.

„Stejně tak se může Naděje přihlásit do výběrového řízení na poskytovatele nové služby – zmíněného prostupného bydlení, jež vyhlásíme na podzim,“ řekl místostarosta Lukáš Wünsch (Severočeši Litoměřice).