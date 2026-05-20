Místo sovětského vojáka by návštěvníky litoměřického parku mohla vítat socha snílka

Pavel Křivohlavý
  7:07
Soutěž na novou podobu vstupu do litoměřických Jiráskových sadů, kde dříve stával pomník Čest a sláva Sovětské armádě, má vítěze. Stal se jím sochař Štěpán Beránek s návrhem Na okraji snu, jehož ústředním bodem je plastika relaxujícího muže v nadživotní velikosti. O finální podobě a případné realizaci však rozhodne zastupitelstvo. To, jak radnice o soutěži komunikuje s místními či jak prezentuje výsledky, se ale některým lidem nezamlouvá.

V soutěži na proměnu prostoru se sešlo celkem 41 návrhů, jeden byl však vyřazen kvůli nesplnění soutěžních podmínek. Odborná porota, která nápady hodnotila, byla složená z nezávislých odborníků z oblasti architektury, krajinářství a výtvarného umění a ze zástupců města Litoměřice. Při hodnocení se zaměřovala zejména na kvalitu návrhů, jejich komplexnost a schopnost reagovat na charakter místa.

„Autoři tří nejlépe hodnocených návrhů budou nyní osloveni k jejich dopracování, zejména z hlediska rozpočtu a dalších podmínek realizace. Na základě těchto podkladů následně o finální podobě a případné realizaci rozhodne zastupitelstvo města,“ uvádí místostarosta Litoměřic Jiří Adámek (ANO).

Všechny návrhy si zájemci mohou prohlédnout v litoměřickém hradu. Prezentace nápadů má však kritiky. „Město návrhy vystavilo bez vernisáže a bez komunikace,“ míní kurátorka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Alena Beránková.

Vítězem soutěže se stal sochař Štěpán Beránek se svým návrhem pojmenovaným Na okraji snu. Ten pracuje s výrazným zjednodušením prostoru a jeho otevřením směrem do parku. Dominantním prvkem je bronzová plastika relaxující postavy v nadživotní velikosti, zasazená do pobytové louky s proměnlivou skladbou květin. Návrh podle autora usiluje o vytvoření klidného a přívětivého místa, které návštěvníky přirozeně vtáhne do prostoru parku.
Na druhém místě soutěže se umístil návrh Ateliéru krajinářské architektury Sendler – Radilová. Ten naopak sází na maximální střídmost a kontinuitu s dosavadní podobou parku. Namísto nového objektu navrhuje doplnění prostoru o výrazný strom. Konkrétně se jedná o červený buk, který by se stal přirozeným, v čase se proměňujícím symbolem místa. Řešení je doplněno zapuštěnými kamennými deskami v linii směřující na nový symbol místa, na strom. U něj je umístěna větší kamenná lavice.
Návrhy jsou podle ní i podle několika návštěvníků hradu rozmístěny nepřehledně a jsou natěsnané v malém prostoru. „Je to nefér i vůči autorům, kteří nad svými návrhy strávili mnoho času. Od města mi to nepřijde vůbec adekvátní, jak se k této věci postavilo,“ říká.

Doplňuje, že proměna vstupu do parku je také poměrně zásadní zásah do městského prostoru. „Občané by s tím měli být v souznění a rozumět, proč a jak se to dělá. Pouhé vystavení panelů takhle ‚na tajňačku‘ bez pořádného vysvětlení je podivné,“ pokračuje. O vítězi soutěže a výstavě město informovalo na webu a sociálních sítích, ale podle kurátorky je zveřejnění zprávy s fotkami málo.

Znalkyně umění také považuje za velkou chybu, že návrhy byly vystaveny bez možnosti diskuse s autory. „Alespoň pět nejlepších mělo město pozvat a nechat je zapojit do veřejné diskuse,“ dodává s tím, že návštěvníci výstavy mají možnost si k jednotlivým dílům něco přečíst, to ale diskusi s umělci nemůže nahradit.

Nepochopení smyslu výtvarných návrhů odrážejí i příspěvky na sociálních sítích. Řada uživatelů zde vyjadřuje zklamání nad zveřejněnými návrhy včetně toho vítězného. Jedním z důvodů těchto negativních reakcí může být podle Beránkové právě chybějící diskuse s autory.

Na kritiku kurátorky reaguje místostarosta Adámek vyjádřením, že vernisáž se nekonala i proto, že autoři návrhů nejsou jen z České republiky, ale i ze zahraničí.

„Také jsme už zveřejnili katalog soutěže, kde je dílo kompletně popsané. Nemyslím si, že to, že k tomu nebyla diskuse, má nějakou negativní konotaci,“ doplňuje politik.

