Místo sovětského vojáka by návštěvníky litoměřického parku mohla vítat socha snílka

V soutěži na proměnu prostoru se sešlo celkem 41 návrhů, jeden byl však vyřazen kvůli nesplnění soutěžních podmínek. Odborná porota, která nápady hodnotila, byla složená z nezávislých odborníků z oblasti architektury, krajinářství a výtvarného umění a ze zástupců města Litoměřice. Při hodnocení se zaměřovala zejména na kvalitu návrhů, jejich komplexnost a schopnost reagovat na charakter místa.
„Autoři tří nejlépe hodnocených návrhů budou nyní osloveni k jejich dopracování, zejména z hlediska rozpočtu a dalších podmínek realizace. Na základě těchto podkladů následně o finální podobě a případné realizaci rozhodne zastupitelstvo města,“ uvádí místostarosta Litoměřic Jiří Adámek (ANO).
Všechny návrhy si zájemci mohou prohlédnout v litoměřickém hradu. Prezentace nápadů má však kritiky. „Město návrhy vystavilo bez vernisáže a bez komunikace,“ míní kurátorka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Alena Beránková.
Návrhy jsou podle ní i podle několika návštěvníků hradu rozmístěny nepřehledně a jsou natěsnané v malém prostoru. „Je to nefér i vůči autorům, kteří nad svými návrhy strávili mnoho času. Od města mi to nepřijde vůbec adekvátní, jak se k této věci postavilo,“ říká.
Doplňuje, že proměna vstupu do parku je také poměrně zásadní zásah do městského prostoru. „Občané by s tím měli být v souznění a rozumět, proč a jak se to dělá. Pouhé vystavení panelů takhle ‚na tajňačku‘ bez pořádného vysvětlení je podivné,“ pokračuje. O vítězi soutěže a výstavě město informovalo na webu a sociálních sítích, ale podle kurátorky je zveřejnění zprávy s fotkami málo.
Znalkyně umění také považuje za velkou chybu, že návrhy byly vystaveny bez možnosti diskuse s autory. „Alespoň pět nejlepších mělo město pozvat a nechat je zapojit do veřejné diskuse,“ dodává s tím, že návštěvníci výstavy mají možnost si k jednotlivým dílům něco přečíst, to ale diskusi s umělci nemůže nahradit.
21. srpna 2023
Nepochopení smyslu výtvarných návrhů odrážejí i příspěvky na sociálních sítích. Řada uživatelů zde vyjadřuje zklamání nad zveřejněnými návrhy včetně toho vítězného. Jedním z důvodů těchto negativních reakcí může být podle Beránkové právě chybějící diskuse s autory.
Na kritiku kurátorky reaguje místostarosta Adámek vyjádřením, že vernisáž se nekonala i proto, že autoři návrhů nejsou jen z České republiky, ale i ze zahraničí.
„Také jsme už zveřejnili katalog soutěže, kde je dílo kompletně popsané. Nemyslím si, že to, že k tomu nebyla diskuse, má nějakou negativní konotaci,“ doplňuje politik.
29. dubna 2025