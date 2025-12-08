Mimořádná událost, musí se důkladně vyšetřit, říkají odborníci o úmrtí novorozenců

  14:58
Úmrtí dvou novorozenců během 24 hodin v litoměřickém Centru porodní asistence (CPA) je mimořádnou událostí, kterou je třeba důkladně prošetřit, uvedla v tiskové zprávě Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, kdy dvě další miminka lékaři resuscitovali. Porodnice událost prošetřuje. Případem se zabývají i kriminalisté.

Nemocnice Litoměřice | foto: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz

Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti J. E. Purkyně (SPFM) ve svém dnešním stanovisku uvedla, že dvě úmrtí novorozenců v jediný den na pracovišti s relativně nízkým počtem porodů, loni jich bylo 528, si zaslouží zvýšenou pozornost.

„Takovou situaci nelze jednoduše přičítat shodě nešťastných náhod. Naopak představuje indikátor potřeby důkladného, transparentního a nezávislého prověření všech okolností, které k těmto událostem vedly,“ stojí v prohlášení.

Nešlo dělat víc, říká porodník z Litoměřic. Odstavili ho účelově, tvrdí jiní zdravotníci

SPFM uvádí, že se v loňském roce v ČR mrtvě narodilo 285 dětí, většina z nich přišla na svět předčasně. V prvních sedmi dnech života loni zemřelo 84 novorozenců, nejčastěji v důsledku extrémní nezralosti, komplikací spojených s předčasným porodem nebo vrozených vad. Data vycházejí ze statistik ministerstva zdravotnictví.

Správnost postupů u jednotlivých případů prošetřuje interní odborná komise Krajské zdravotní, tedy společnosti, pod kterou nemocnice spadá. Společnost oslovila také externí znalecký ústav. „V tuto chvíli probíhá interní i externí analýza všech okolností a postupů, abychom zjistili přesné příčiny, které k událostem vedly,“ řekla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Oddělení funguje bez omezení.

Vedení litoměřické nemocnice dočasně postavilo mimo službu vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku. Vedoucí Petr Holba ve svém prohlášení uvedl, že se ve všech čtyřech případech šlo o lékařsky vedené porody. „U porodů, kde došlo k úmrtí novorozenců, jsem nebyl přítomen,“ dodal.

Postavení lékařů mimo službu je podle mluvčí Krajské zdravotní preventivním a standardním opatřením. „Trvá po dobu důkladného prošetření daných případů, aby byla zajištěna maximální transparentnost celého procesu,“ uvedla.

V Litoměřicích otevřeli moderní porodnici. Rodičky si zvolí i barvu osvětlení

V Centru porodní asistence kladou lékaři důraz na přirozený porod, kdy rodičkám plní nejrůznější přání, jako například odrodit dítě do vany. O rodičky se starají porodní asistentky i lékaři. Centrum disponuje třemi porodními apartmány, které jsou vybaveny moderními porodními lůžky či speciálním porodním gaučem.

Krajská zdravotní, která je společností Ústeckého kraje, je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v ČR, zaměstnává přes devět tisíc pracovníků. Spravuje nemocnice v Rumburku, Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově a Litoměřicích, v nichž je zhruba čtyři tisíce lůžek.

8. prosince 2025  14:58

