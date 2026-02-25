V Litoměřicích přibudou parkovací místa, některá z nich budou placená

  7:07
Nedostatek parkovacích míst dohání řidiče v Litoměřicích k zoufalství, někdy projíždějí ulicemi dlouhé minuty a hledají jakékoli volné místo, kde by mohli nechat svůj vůz. Pomoci by jim mohla dvě nová parkoviště, která se mají otevřít v letošním roce.
Na ploše mezi kolejemi a kontejnery v Husově ulici město už loni vybudovalo několik desítek nových parkovacích míst, teď mají přibýt další. Dohromady jich zde bude osmdesát. (únor 2026) | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Čtyřicet nových míst pro bezplatné stání chce město vybudovat na bývalé manipulační ploše Českých drah mezi kolejemi a podzemními kontejnery v Husově ulici.

Několik desítek parkovacích míst zde nechala litoměřická radnice postavit již loni. Zde už se parkuje a zájem je veliký, neboť v lokalitě jsou vedle sebe dvě základní a dvě střední školy a centrální školní jídelna. Možností k zaparkování je zde ale jen velmi málo.

„Počítáme s tím, že tato parkovací místa budou využívat nejen zaměstnanci těchto institucí, ale třeba i cestující vlakem z blízkého nádraží,“ říká místostarosta Jiří Adámek (ANO) s tím, že v dalších letech se parkoviště bude hodit také pro návštěvníky sportovní haly, jejíž výstavba se v této lokalitě plánuje.

Po letošní dostavbě bude mít parkoviště v Husově ulici kapacitu celkem 80 míst. Následně přijde na řadu ještě vysázení zeleně. Celková investice města do této stavby činí 6,7 milionu korun.

Nové parkoviště v Husově ulici by mělo také odlehčit průjezdnost Svojsíkovou ulicí, kde každé ráno vznikají zácpy. Proto zde město mezi Jiráskovými sady a gymnáziem vybudovalo pruh zeleně bez šikmého parkování.

„Naším cílem je, aby zde řidiči pouze zastavili a vyložili či naložili školáky,“ vysvětlila Venuše Brunclíková, vedoucí litoměřického odboru územního rozvoje.

Stání za tisíc korun měsíčně

Další desítky parkovacích míst vznikají na nově budovaném parkovišti v Seifertově ulici. Na plácku mezi silnicí a kolejemi, kde doposud auta parkovala na trávě, ho staví firma JTH teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka.

Placené stání zde vyjde na tisíc korun měsíčně a zájem o rezervaci je velký.

