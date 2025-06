„Váš Tomáš je tady největší Kvítko,“ pronese Jožkova maminka k tetě Apoleně. Vyčítá jí, že Tomáš je největší rošťák ve městě a svádí k lumpárnám Jožku. Ta tomu nemůže uvěřit. Dámy si v rozčilení při rozchodu vymění plácačku na koberce a deštník. Jedna z mnoha scén z ikonického filmu se v sobotu promítala na velkoformátové obrazovce v Máchově ulici, tedy na místě, kde filmaři scénu natočili. V rámci komentovaných prohlídek si zájemci prošli i další místa ve městě, kde filmaři před padesáti lety natáčeli.

Příběh natočila režisérka Věra Plívová – Šimková na motivy knihy Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Odehrává se na začátku dvacátého století v malém českém městečku. Hlavními hrdiny jsou kamarádi – Tomáš, Jožka a tulák Hubert, kteří provádějí drobné lumpárny. Film vznikl v roce 1975 a je klenotem dětské kinematografie.

Jako scenárista je pod filmem podepsán Vít Olmer, který však svým jménem kryl zakázaného Jana Procházku. Scénárista zasadil vyprávění do idylického městečka Levín. Natáčení probíhalo přibližně dva měsíce, a to především v Litoměřicích a na vlakovém nádraží v Levíně. Filmový hrad Pokštejn neexistuje, filmařům posloužil osecký hrad Rýzmburk.

Řada scén se natáčela právě v Litoměřicích. „Film Páni kluci je kultovní, a proto jsme se rozhodli kulaté výročí připomenout,“ uvedla ředitelka Městského kulturního zařízení Michaela Mokrá a dodala: „Mnoho lidí má film rádo z nostalgie. Já jsem film viděla v útlém mládí a i po těch letech se mi líbí vtipné zápletky a lumpárny kluků. V pátek jsme uspořádali promítání pro školy a film žáky i studenty zaujal. Bylo to nadšení, údiv i zděšení – celá paleta emocí, která k filmu patří.“

„Řekl jedinou větu a zrovna chraptěl“

V prostorách litoměřického hradu byly vystaveny dobové materiály, včetně kostýmů, fotografie, filmové plakáty, úryvky z novinových článků či některé dopisy, které štáb obdržel. Oslava filmu vyvolala v řadě návštěvníků vzpomínky z doby natáčení. „Bylo mi tehdy deset let a hodně mých spolužáků si ve filmu zahrálo, dělali ‚křoví‘. Mě si filmaři bohužel nevybrali. Těmi zážitky ale žijeme dodnes,“ popsal Milan Bystrianský, který přišel s manželkou a vnučkou.

„Ahoj tati,“ pronesl u jednoho z panelů s fotografiemi z natáčení Jiří Kolda. Na fotografiích je totiž zachycen jeho tatínek, který si zahrál malou roli faráře. „S panem Nárožným spěchají k řece k místu nálezu oblečení údajně utopených kluků,“ vysvětlil Jiří.

Jeho tatínek pracoval v místní tiskárně, jeho velkým koníčkem bylo ochotnické divadlo. „V době, kdy se film natáčel, jsem byl v nemocnici. O natáčení se rodiče zmínili na jedné z návštěv, ovšem ve chvíli, kdy už byli na odchodu. Tatínek říkal, že ho mrzelo, že v době natáčení scény, ve které pronese jednu větu, chraptěl,“ zavzpomínal.

Zavzpomínal i Petr Nárožný

Se zážitky z natáčení se podělili i herci. Na besedu dorazili Michael Dymek (Tomáš), Magdaléna Reifová (strážmistrova dcera Blanka) a potomci režisérky. Herec Petr Nárožný, který si ve filmu zahrál stárnoucího pana řídícího ze zdravotních důvodů nedorazil, k návštěvníkům promluvil alespoň po telefonu. „Na film Páni kluci vzpomínám hrozně rád. Spojilo se tu mnoho úžasných věcí. Výborní dětští herci, skvělá paní režisérka, skvělý kameraman Emil Sirotek, báječný scénář a nesmím zapomenout na hudbu Petra Hapky,“ zmínil.

Michael Dymek prozradil, jak roli filmového Tomáše získal. „Vybral si mě Zdeněk Zelenka, který dělal asistenta režie. Jednoho dne přišel do naší školy, vstoupil do třídy a rozhlížel se. Nevím čím jsem ho upoutal, jestli zrzavým pihatým obličejem, nebo tím, že jsem nedával pozor, ale ukázal na mě. Traduje se historka, že za to, že sehnal pro roli Tomáše adepta, dostal flašku whisky, protože dlouho žádného nemohli najít,“ vyprávěl.

Magdalena Reifová prozradila, že do svého dětského hereckého kolegy byla skutečně zamilovaná. Byla to hluboká dětská láska. „Měla jsem ho každý den na dosah a on si skákal na trampolíně. Trpěla jsem,“ prozradila.

Oslavy výročí pokračují v neděli 22. června. Program se uskuteční v Železničním muzeu v Zubrnicích, kde bude probíhat od 10.00 do 17.00 hodin. Návštěvníci se mohou například těšit na vystoupení ochotnického divadla, které zahraje scénku z filmu, k vyzkoušení bude také šlapací drezína z filmu. Beseda s některými herci začne ve 13.00 hodin. Oslavy pak v 19 hodin zakončí Velký letní koncert na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Zazní slavné filmové melodie v orchestrálním podání, které doprovodí projekce scén ze snímku Páni kluci.