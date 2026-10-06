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Litoměřická nemocnice nutně potřebuje lékaře, neurologie už omezila provoz

Pavel Křivohlavý
  7:07

Nemocnice Litoměřice | foto: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz

Nemocnice Litoměřice, která patří pod Krajskou zdravotní (KZ), má problémy s nedostatkem pracovníků. Personální krize si vynutila zrušení některých vyšetření. Například neurologické oddělení od začátku října až do odvolání přestalo provádět elektroencefalo-grafická a elektromyografická vyšetření.

„Je pravda, že neurologické a urologické oddělení se potýkají s personálním oslabením, které si v případě neurologie vyžádalo částečnou úpravu běžného provozu,“ říká mluvčí KZ Ivo Brániš.

„Jde o situaci, kterou aktivně řešíme a přistupujeme k ní s maximální vážností. V současné době probíhají jednání o nastavení nejvhodnějšího modelu fungování obou oddělení tak, aby byla dlouhodobě garantována bezpečnost a dostupnost péče pro pacienty,“ doplňuje Brániš.

Personální problémy jsou velké, ve městě se mluví i o uzavření neurologického a urologického oddělení. To vedení KZ odmítá a podle starosty Litoměřic Radka Löwyho (ANO) se toho nemá nikdo obávat.

„Město Litoměřice už není vlastníkem nemocnice, a nemůže proto přímo zasahovat do jejího provozu ani personálních otázek. S vedením nemocnice jsme však v pravidelném kontaktu a situaci budeme nadále sledovat. Podle informací, které mám v tuto chvíli k dispozici, se o zrušení neurologického ani urologického oddělení neuvažuje,“ uvádí Löwy.

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