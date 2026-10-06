„Je pravda, že neurologické a urologické oddělení se potýkají s personálním oslabením, které si v případě neurologie vyžádalo částečnou úpravu běžného provozu,“ říká mluvčí KZ Ivo Brániš.
„Jde o situaci, kterou aktivně řešíme a přistupujeme k ní s maximální vážností. V současné době probíhají jednání o nastavení nejvhodnějšího modelu fungování obou oddělení tak, aby byla dlouhodobě garantována bezpečnost a dostupnost péče pro pacienty,“ doplňuje Brániš.
Personální problémy jsou velké, ve městě se mluví i o uzavření neurologického a urologického oddělení. To vedení KZ odmítá a podle starosty Litoměřic Radka Löwyho (ANO) se toho nemá nikdo obávat.
„Město Litoměřice už není vlastníkem nemocnice, a nemůže proto přímo zasahovat do jejího provozu ani personálních otázek. S vedením nemocnice jsme však v pravidelném kontaktu a situaci budeme nadále sledovat. Podle informací, které mám v tuto chvíli k dispozici, se o zrušení neurologického ani urologického oddělení neuvažuje,“ uvádí Löwy.