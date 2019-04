Litoměřice chtějí omezit průjezd aut náměstím, chystají dopravní změny

Kapacita parkovacích míst na náměstí a přilehlých ulicích je zhruba tisíc míst. Většina řidičů však náměstím pouze projede s cílem zkrátit si cestu na Tyršův most.

Okruh vedoucí ulicí Švermova, Mrázova, Komenského, Na Valech a dále přes kruhový objezd na Kocandě směrem k Tyršovu mostu, kde jsou nové povrchy, semafory a dopravní značení, podle vedení města řada řidičů nevyužije, což by se mělo přijetím dopravních opatření v okolí Mírového náměstí změnit.

„Litoměřice mají tu výhodu, že po asanaci historického jádra města v druhé polovině 20. století vznikl kolem dnešní památkové rezervace vnitřní obchvat města. Měl za cíl odvedení dopravy z centra. Při jeho výstavbě zaniklo několik historicky cenných budov a romantických zákoutí,“ uvedl historik a radní Filip Hrbek (ODS).

„Dnes je na nás, zda toho plně využijeme a ušetříme historické jádro města, jeho obyvatele, návštěvníky a i zákazníky místních provozoven nadbytečných vibrací, emisí, prachu a hluku,“ dodal.

S novinkou by přišlo několik dopravních změn. „Pověřili jsme odborníka přípravou možné podoby dopravního projektu. Zvažujeme například otočení jednosměrky v části ulice Michalská u úřadu práce a zaslepení výjezdu z Mostecké na Tyršův most. Dopravní dostupnost Jezuitské, Mostecké ulice ani Mírového náměstí by nebyla omezena,“ popsal případné změny místostarosta Lukas Wünsch (Severočeši Litoměřice).

Nové řešení dopravy v centru Litoměřic by mohlo vstoupit v platnost v řádu několika měsíců.