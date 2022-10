Muzeum povolalo architekty. Expozice Litoměřic je velká výzva, říká ředitel

V budově muzea pracují dělníci a restaurátoři, ale muzejníci jistě také nezahálejí. Co nyní dělají?

I když je muzeum pro veřejnost uzavřené, všichni jeho zaměstnanci intenzivně pracují. Probíhá restaurování historických předmětů a jejich konzervování, kolegové vybírají exponáty, hlavní témata a osobnosti pro novou expozici. Vše se děje ve spolupráci s architektonickou společností, která připravuje koncepci umístění nové historické expozice.

Umístit moderní expozici do budovy historické radnice jistě nebude jednoduché.

Je to výzva pro opravdu renomované architekty, protože budova je na indikativním seznamu národních kulturních památek a vlastně už sama je exponátem. Sladit expozici a muzejní život s takovouto stavbou není úplně jednoduché, ale je to krásná práce.

Na co nového se tedy návštěvníci mohou těšit?

V celém druhém patře muzea, které bude po rekonstrukci plně průchozí, chceme umístit novou stálou historickou expozici Litoměřic a jejich okolí. S přízemím budovy bude navíc nově propojené výtahem. První patro bude naopak zaměřené na krátkodobé výstavy a zároveň v něm bude víceúčelový sál, který bude sloužit jak k výstavní činnosti, tak k různým konferencím či seminářům. Dále zde bude také místnost muzejní pedagogiky zaměřená speciálně na práci s dětmi. Naše muzeum je totiž hodně orientováno na práci s dětmi a mládeží, je to naše hlavní cílová skupina.

Počítáte v nové expozici i s využitím moderních interaktivních prvků?

Zcela jistě. Chceme udělat maximum pro to, aby expozice byla moderní, ale zároveň klademe velký důraz na představení skutečných fyzických trojrozměrných historických předmětů. Rozhodně v expozici nebude převaha virtuálních náhledů, protože opravdové muzeum musí představit konkrétní předměty. Originály nelze ničím nahradit.

Můžete prozradit, jaké jedinečné exponáty se chystáte vystavit?

Jako ochutnávku bych mohl říci, že se nám podařilo po velmi složitých jednáních klimatizovat jednu místnost ve druhém patře. Zde plánujeme stálou expozici gotického umění, ve které bude vedle jiných vzácných obrazů a plastik zcela určitě vystaven i Mistr litoměřického oltáře. Na to se opravdu těšíme.

Oblastní muzeum v Litoměřicích Sídlí v budově bývalé radnice ze 14. století. Stavba byla původně gotická, zničil ji však požár, a proto v letech 1537 až 1539 došlo k renesanční přestavbě. Mezi nejzajímavější části interiéru patří kamenné renesanční schodiště na konzolách a zasedací síň městské rady s kazetovým stropem a dřevěným obložením stěn z roku 1541. Současná kompletní rekonstrukce vzácného historického objektu začala v roce 2021. Město Litoměřice, jemuž objekt patří, počítá s náklady zhruba 45 milionů korun.

Jaké budou další zajímavosti?

Vedle vzácných historických artefaktů chceme nabídnout také ukázky toho, jak tenkrát docházelo k jejich výrobě. Představíme konkrétní historické techniky a také ukážeme, jakým způsobem jsou díla restaurována. Informace budou vrstvené, takže zvídavý návštěvník se dostane opravdu hluboko, ale kdo naopak bude chtít jen vnímat krásu středověkého umění, nebude se muset zatěžovat tím, že by byl přetížen texty. Vše bude zpracováno podle nejmodernějších trendů v muzejnictví.

Jaké finanční krytí bude na tuto moderní expozici potřeba?

Kompletní rekonstrukci budovy má na starosti město Litoměřice, jemuž dům patří. O vnitřní vybavení a expozice s výstavními prostorami se však musíme postarat my. Díky dotaci z programu IROP ITI, o kterou náš zřizovatel, jímž je Ústecký kraj, ve spolupráci s námi úspěšně požádal, na to získáme 43,5 milionu.

Kdy začnete novou expozici instalovat?

Zahájení stavebních prací na nové expozici a budování kompletního vnitřního vybavení plánujeme na únor 2024. První návštěvníky bychom v nově otevřené expozici mohli uvítat v prosinci roku 2025.

Do té doby nic pro návštěvníky nechystáte?

Naopak. Už od podzimu příštího roku počítáme s různými akcemi muzejní pedagogiky, případně s jednodenními akcemi. Nebude sice možný návštěvnický provoz, ale i tak se zájemci mají na co těšit. Řadu akcí v terénu pořádáme už nyní, například v neděli 2. října od 14 hodin se bude v rámci Dne architektury konat procházka po Dómském náměstí, která návštěvníky provede místy, kde se začaly psát dějiny Litoměřic. (rozhovor byl pořízen před tímto datem, pozn. red.)

Nyní se vrátím do nedávní historie. Z litoměřického muzea byly rozkradeny tisíce exponátů, hledáte je?

Bohužel musím říci, že se nám to nedaří. Nemáme kapacity, abychom ukradené předměty mohli vyhledávat na zahraničních serverech a pokoušet se je získávat zpět. Navíc ti, kdo takovou trestnou činnost páchají, jsou obvykle dostatečně vybaveni, aby jakoukoli identifikaci znemožnili. Co však děláme a co návštěvníci muzea nevidí, jsou pravidelné inventarizace. Současný stav naší muzejní sbírky je zhruba 75 tisíc inventárních čísel. Ve skutečnosti však jde o mnohonásobně více movitých položek, protože pod jedním číslem se často skrývá mnoho předmětů, jako třeba celý mincovní poklad. Muzeum je vlastně obrovský odborný sklad, který se musí neustále inventarizovat.

A podařilo se aspoň něco najít?

Dříve vás například jeden badatel upozornil na ukradený husitský kancionál. V podstatě se nepodařilo najít vůbec nic. Kancionál se objevil proto, že člověk, který ho měl u sebe, zemřel a kancionál se dostal do oběhu. Na rozdíl od kancionálu se většina předmětů velice těžko ztotožňuje. U rukopisu stačí jedna dvě nafocené stránky a hned jej lze ztotožnit. Ale například u mincí či u historických zbraní v podstatě není na ztotožnění šance.