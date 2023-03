Litoměřické gymnázium čeká oprava, studenti se přestěhují do kláštera

Gymnazisté využijí budovu bývalé jezuitské koleje, ve které od roku 1660 sídlilo císařské gymnázium a kde od roku 1800 vyučoval češtinu Josef Jungmann. Právě jeho jméno nyní litoměřické gymnázium nese.

„Čeká nás velká revitalizace celé budovy. Musí se opravit veškeré rozvody elektrického vedení, vody a samozřejmě konektivita. Rekonstrukcí projde také celá konstrukce střechy a podkroví. Učebny v suterénu se musí odizolovat, protože jsou podmáčené. Dále se bude budovat nová knihovna a ještě jedna multimediální učebna,“ popisuje ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna Radka Balounová.

Přípravy rekonstrukce sto let staré budovy probíhaly dva roky. Vedení školy zvažovalo různé varianty, jak stavební práce skloubit s vyučováním. Uvažovalo, zda by byla lepší distanční výuka, či přesun do jiné budovy.

„Skoro rok jsme hledali, kde budeme. Uvažovali jsme o budově bývalého litoměřického vojenského velitelství, o bývalých kasárnách u výstaviště nebo o vysoké škole v Terezíně. Pro studenty gymnázia však na prvním místě potřebujeme klid na výuku, a proto jsem bojovala za to, abychom mohli být v jedné budově. A to se podařilo v barokní budově bývalé jezuitské koleje,“ doplňuje Balounová.

Ještě tento školní rok gymnazisté dokončí ve své škole a od září zasednou v Jezuitské ulici. Přesune se tam všech 18 tříd čtyřletého a osmiletého studia, tedy 482 žáků a 53 pedagogů.

Stoletá budova litoměřického gymnázia se začne rekonstruovat po prázdninách. Cena přestavby ještě známa není, protože zhotovitel stavby se teprve musí soutěžit. Revitalizaci budovy bude financovat Ústecký kraj, který je zřizovatelem školy. „Děkujeme kraji, že nám rekonstrukci umožnil, i to, že bude financovat nájem v koleji, kde budeme po dobu rekonstrukce,“ uzavírá ředitelka.

Jezuitská kolej v Litoměřicích je významnou barokní dominantou města, která dotváří jeho jedinečné panorama. V letech 1654–1731 budovu postavili podle svého vlastního projektu architekti italského původu Giulio Broggio a jeho syn Octavio Broggio. V majestátní stavbě nad řekou Labe sídlili jezuité až do roku 1773, kdy byl jejich řád zrušen. Zdejší jezuitské gymnázium však zůstalo zachováno a i po zrušení řádu dosáhlo veliké proslulosti.

V roce 1799 se do Litoměřic přestěhoval český lingvista, spisovatel, lexikograf, překladatel a vedoucí osobnost českého národního obrození Josef Jungmann. Od roku 1800 zde na gymnáziu vyučoval češtinu, a stal se tak prvním gymnaziálním učitelem češtiny v Českém království.