Když Panna Maria žehlí. Galerie vystavuje díla proslulého naivisty Knapa

„Příběh výstavy Betlém je vážná věc začal před dvěma lety, kdy Jan Knap na mou prosbu přislíbil vytvořit pro litoměřickou galerii betlém. Vymalovat takový příběh není snadné. Zvláště ujme-li se úkolu malíř, pro nějž tím nejdůležitějším je vytvořit zajímavý, poutavý obraz, jímž by diváka především pohladil. Protože správný obraz je pro něj jen ten, který rozproudí vnitřní život nejen v něm, ale i v nás, obraz, který probudí v člověku tajemství,“ přibližuje ředitelka galerie Dana Veselská.

Podle odborníků je Jan Knap jedním z mála světově proslulých žijících českých umělců. Narodil se v roce 1949 v Chrudimi, v roce 1968 začal v Praze studovat architekturu, ale o rok později odešel do Brazílie. V roce 1971 začal studovat na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu.

„Je jediným z našich malířů, kteří o sobě mohou říct, že čistit štětce je učil sám Gerhard Richter (oceňovaný německý umělec patřící k nejdražším žijícím malířům),“ doplňuje produkční galerie Barbora Klipcová.

Životní dráha Jana Knapa je velmi pestrá, vedle výtvarné práce třeba sloužil v americké armádě, myl okna a dělal i číšníka.

„Je to světoběžník se zajímavým osudem. V průběhu svého života uvěřil a nechal se pokřtít a nyní maluje obrázky ze života svaté rodiny. Jsou naivistické, ale po malířské stránce perfektní. Ke mně mluví nesmírně blízkou a radostnou řečí a sdělují mi evangelium míru a smíření,“ říká evangelický farář Zdeněk Bárta, který o Knapovi promluvil na vernisáži.

Od roku 1968 Knap prošel půl světa a vystavoval v nejrenomovanějších soukromých galeriích v USA, Německu či Itálii. „Knap je výjimečný pečlivou, až staromilskou výtvarnou technikou a svědomitě promyšlenou koncepcí svých obrazů,“ popisuje Klipcová.

V roce 1992 přesídlil Knap zpět do České republiky. V posledních letech se věnuje zejména reflexi křesťanské víry a její umělecké tradici. „Některá Knapova díla originálním způsobem aktualizují staré biblické motivy. Na litoměřické výstavě je třeba Panna Maria, která na prkně žehlí prádlo, a Josef vedle něco opravuje. Nebo vidíme Josefa v dílně a kolem se motá malý Ježíšek. Je to naivní, ale přitom to člověka osloví,“ dodává Bárta.

Výstavu Betlém je vážná věc, která potrvá až do 28. ledna, doplňují v nedalekém Diecézním muzeu další Knapovy malby s náboženskými motivy, které instituce zařadila ze svého depozitáře do stálé expozice. Od 7. prosince pak litoměřická galerie v Muzeu insitního umění vystaví ručně malovaný betlém Jana Knapa, který od 6. ledna ještě doplní o tříkrálovou scénu.