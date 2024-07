Řidiči bezradně bloudí Litoměřicemi, na víkend přibudou další uzavírky

Uzavření hlavního tahu centrem města a přilehlých ulic počátkem června si vyžádala rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce jsou rozděleny do několika etap.

Řidiče uzavírka zaskočila a kritizovali ji, protože ji radnice oznámila na poslední chvíli. Zpráva o zprůjezdnění výše zmíněné klíčové křižovatky se sice mezi šoféry roznesla velice rychle, teď jim však pro změnu vadí, že nemohou najít odpovídající objížďkové cedule.

„Už jsem se třikrát vracel od zákazu vjezdu, ale slibovaný průjezd jsem nenašel,“ zlobí se unavený řidič, který se večer vrací z práce.

Dokonce i průjezd jednosměrnou Mládežnickou ulicí v blízkosti nově otevřené křižovatky se stává dobrodružstvím. „Dneska jsem tu potkal hned dvě auta v protisměru. Jela, jako by jim to tu patřilo. Ale šoféři museli vycouvat,“ sděluje své zkušenosti další naštvaný řidič.

Podle litoměřického místostarosty Jiřího Adámka (ANO) stanovuje oficiální objízdné trasy policie, standardně se vedou po velkých komunikacích. „Stránského ulice je komunikace městského typu, kde je v tuto chvíli sice umožněno jezdit, ale oficiální objezdová trasa stále vede přes druhý břeh Labe,“ vysvětluje Adámek.

18. června 2024

Projet od nového mostu do středu města je nyní stále možné ulicemi Kubelíkova, Družstevní a Mládežnická. Naopak z centra města na most Generála Chábery je možné využít východní část ulice Stránského a z ní pak jet ulicemi Družstevní a Kubelíkova. Tento průjezd by měl být otevřen až do 4. srpna, kdy se na místo opět vrátí stavbaři.

„S realizátorem stavby (Severočeské vodovody a kanalizace – pozn. red.) jsme se dohodli, že uvolní prostor, kde nyní nemusí pracovat. Protože tuto část komunikace v tuto chvíli nevyužívá, vyšel nám vstříc. Nechal si posunout zákazové značky a umožní v této části křižovatky dočasný průjezd vozidel. Byla to jeho dobrá vůle. My jako město nejsme kromě ulice Stránského vlastníci ani realizátoři stavby, ale snažíme se komunikovat se zhotoviteli a co nejvíce pomoci obyvatelům,“ dodává Adámek.

O víkendu se bude kopat i Na Valech

Seriál litoměřických uzavírek hlavního tahu pokračuje. Od pátku 5. do neděle 7. července čeká řidiče v ulici Na Valech další omezení provozu. Hlavní tah městem sice zůstane po celou dobu prací v místě výkopu otevřen, avšak jen kyvadlově v jednom pruhu.

V místě, kde ulici Na Valech kříží Sovova ulice, budou stavbaři provádět výkopové práce na přípravě napojení budovy bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy na centrální vytápění z litoměřické výtopny.

„Investor akce naplánoval překop ulice Na Valech záměrně na víkend a na termín, kdy navíc na pátek a sobotu připadají státní svátky. Intenzita dopravy ve městě tak nebude příliš silná,“ podotýká mluvčí Michaela Rozsypalová.