O kompenzacích za lithium Fiala na Teplicku mlčel, slíbil pracovní skupinu

„Vláda dělá všechno pro to, aby se těžba lithia mohla spustit,“ řekl premiér v Košťanech na Teplicku na setkání se starosty obcí, kterých by se měla připravovaná těžba lithia z ložiska na Cínovci dotknout. Přijel sem v rámci výjezdního zasedání vlády a viděl také areál plánovaného zpracovatelského závodu v průmyslové zóně Dukla u obce Újezdeček.

„Velmi mě potěšilo, že všichni zúčastnění jednoznačně vyjádřili názor, že si uvědomují důležitost těžby lithia a blokovat tento projekt nechtějí. Jde jim o to, abychom nastavili všechny podmínky a pravidla tak, aby na jedné straně plnil svůj účel, na straně druhé zohledňoval zájmy obyvatel jednotlivých obcí a celého kraje,“ dodal Petr Fiala.

Chce ustanovit pracovní skupinu, která se bude projektem těžby zabývat, má v ní být i vládní garant toho, že obce, kraj a lidé budou mít co nejvíce konkrétních informací. „Projekt se postupně dotváří a upřesňuje. Jsem přesvědčen, že dnes už je možné poskytovat přesnější informace,“ uvedl premiér.

Právě na nedostatek informací si starostové stěžovali dlouhodobě. „Informací jsme dostávali málo, navíc byly poměrně obecného rázu,“ uvedl za starosty Tomáš Sváda, starosta obce Košťany (Naše Košťany a Střelná). Jejich snahou je prý přesunout závod na zpracování jinam než mezi Košťany a Újezdeček.

Právě nad Košťany by měla vést lanovka nebo dopravník s vytěženou horninu z hor. „Dneska je nám předkládána jediná možná alternativa a horko těžko budeme dávat další návrhy, které by rozhodnutí mohly nějakým výrazným způsobem ovlivnit,“ postěžoval si starosta.

Jestli firma Geomet, kde má 51 procent polostátní ČEZ, lithium skutečně těžit začne, záleží na studii proveditelnosti, která vzniká, a na posouzení dopadů těžby na životní prostředí.

Jaké kompenzace obce nebo lidé v kraji v případě těžby dostanou, ještě není rozhodnuto. Fiala se k tomu nevyjádřil.

„Ale v rámci konsolidačního balíčku máme novelu zákona, která umožní kompenzovat nejen obce, které budou přímo postižené, ale které budou postižené i nepřímo. Jednou z forem, co z toho místní mohou mít, jsou další investice do infrastruktury, která by bez tohoto projektu třeba vůbec nevznikla,“ poznamenal obecně Jozef Síkela (STAN), ministr průmyslu a obchodu.