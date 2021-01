Odvolací soud snížil Litevcům tresty za loupež v ústeckém klenotnictví

Muži podle obžaloby z obchodu v Revoluční ulici odcizili 27 luxusních hodinek v celkové hodnotě přesahující 2,2 milionu korun. Předtím mimo jiné mířili na prodavačky maketami střelných zbraní.

Policistům se podezřelé podařilo zadržet do několika hodin. Dva z nich chytili v Německu i s ukradenými hodinkami.

Čtyři se už před krajským soudem k činu přiznali. Mezi nimi i Vitalijus Zaranka odsouzený navíc i za přepadení klenotnictví v Chomutově, kde s ním na místě byli i další pachatelé, kteří ale dosud unikají.



„Souhlasím s body obžaloby, cítím se být vinen. Svého činu lituji, vím co jsem spáchal a omlouvám se poškozeným,“ prohlásil například už dříve Zaranka.

Prvostupňový ústecký krajský soud mužům původně uložil tresty v rozmezí od 8,5 do 9,5 roku. Vrchní soud však na základě podaných odvolání tento rozsudek zrušil a rozhodl jinak.

Donatas Piliponis, Andrej Stiškin a Edgaras Jakubčionis mají za loupež strávit za mřížemi 7,5 roku. Audriuse Stanevičiuse a Andriejuse Savčice poslal vrchní soud za loupež formou pomoci za mříže na sedm let. Posledního ze skupiny, zmíněného Vitalijuse Zaranku, pak za loupež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku na 8,5 roku. Verdikt je pravomocný.

Odůvodnění změny ve výměře trestů se redakce pokouší zjistit.

Nejsou to jediné případy, kdy Litevci přepadli klenotnictví v Ústeckém kraji. V prosinci 2018 pětice mužů této národnosti vyloupila obchod v centru Teplic. Od soudu odešli s tresty od šesti let do 11,5 roku a také s následným desetiletým vyhoštěním. Tento verdikt vrchní soud v minulosti potvrdil.