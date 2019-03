Novou hrou chtějí děti přivést od displejů počítačů zpátky do života

Čím více zážitků, tím více bodů. To je jednoduchý princip nové hry pro školáky s názvem Life is Skill (Život je zkušenost). Vymyslela ji parta kamarádů z Chomutova, zúčastnit se mohou děti z celé republiky.

„Chceme je odtrhnout od počítačů a vzbudit v nich zájem o různé mimoškolní aktivity. Škála je velmi pestrá – od sportování přes výlety do přírody a objevování památek až po kulturní akce, a to bez ohledu na vědomosti či fyzickou zdatnost hráčů,“ říká Petr Káš, jeden ze zakladatelů hry, která není nijak limitována ani počtem hráčů.

Jak jste vy sám trávil v dětství volný čas?

Hodně jsem sportoval. Kromě hokeje a motokrosu, které byly u mě do osmnácti let na prvním místě, jsem se věnoval i dalším sportovním kroužkům. Proto mi je dnes líto, že se děti při lepší variantě věnují jen jednomu sportu, při horší prosedí volný čas u počítače a hrají hry nebo se baví na sociálních sítích.

Děti si hrají u počítačů, proto nesportují. Není to jen fráze? Z čeho vycházíte?

To si nemyslím, vnímám to jako velký problém a vycházím jak z různých odborných diskusí, médií, tak z osobní zkušenosti a zkušenosti přátel. Vidím to často ve svém okolí – pokud už jsou děti venku, tak v ruce drží mobil a hlavní jejich aktivitou je focení selfíček na sociální sítě. Žádný zážitek ale skutečně neprožívají a ani nemají žádnou motivaci se hýbat.

Co je principem hry Life is Skill?

Hlavním cílem je odtáhnout děti od multimédií. Podstatou je nasbírat co největší počet bodů. Ty lze získat za nejrůznější aktivity, a to zejména účastí na sportovních trénincích, návštěvou volnočasových kroužků, kulturních akcí, hradů, zámků, zoo, knihoven a dalších zajímavých míst, kam jsme umístili nálepky s čipem. My sami pro děti žádné aktivity nepořádáme, ale umíme je na konkrétní místo přivést a motivovat je, aby tam zavítaly znovu.

Pro koho je hra určena?

Hra je pro děti od šesti do 18 let. Do budoucna plánujeme rozšíření o další kategorie, například pro seniory. V současné době jsou pro nás ale hlavní cílovou skupinou děti, kterým chceme ukázat, že skutečnou zábavu prožijí mimo virtuální svět.

Co hráč potřebuje?

Chytrý mobilní telefon, kam si stáhne naši herní aplikaci LiSApp, a pak hlavně vytrvalost. Úspěch není podmíněn vědomostmi, fyzickou zdatností či talentem, ale především pílí zúčastňovat se aktivit. Prvním krokem je registrace na webových stránkách, případně právě přes mobilní aplikaci. V souladu s nařízením GDPR je u dětí do 13 let nutný souhlas rodičů, proto vyplní nejen svůj e-mail, ale i zákonného zástupce, který registraci musí potvrdit. Kromě splnění zákonné povinnosti je to i způsob, jak do aktivit zapojit i rodiče. Mou vizí je, že dítě samo bude vymýšlet rodinné výlety – podívá se do mapy míst, kde je možné body nasbírat, a rodičům navrhne, aby se jeli podívat tam a tam.

Jak sběr bodů funguje?

Body hráč získá načtením samolepky Life is Skill, které v sobě skrývají čip, pomocí mobilní aplikace. Využíváme technologii NFC, což je vylepšená obdoba QR kódů. Každá samolepka má svou přesnou lokalitu a bodovou hodnotu. Načtení zabere jen pár sekund, prožití zážitku musí převýšit čas strávený s mobilem.

Je nutné být celou dobu připojený online?

Pokud není internetové připojení k dispozici, body na profilu hráče se aktualizují po opětovném připojení. Avšak hráč musí zůstat připojen z posledního dostupného připojení, aby systém dokázal připsat body správnému uživateli. Samozřejmě je tak vždy lepší, když je telefon k internetu připojen a uživatel si může okamžitě zkontrolovat, zda se mu bod připsal, nebo zjistit, proč se nepřipsal. Důležité při načítání bodů je sledovat příkazy, které mobilní aplikace zobrazuje.

Kolik samolepek už je rozmístěných v terénu?

V současné době je jich kolem padesáti, další budou přibývat. Aktuální seznam je dostupný v uživatelském prostředí, na které se dostanete z webových stránek přes sekci Moje hra. Nejvíc je jich zatím na Chomutovsku, najdete je ale už i v Praze či Ostravě a jednáme s dalšími institucemi. Máme připraveny samolepky i pro organizátory jednorázových akcí. Pokud by se chtěli do projektu zapojit, mohou se nám ozvat. Počet míst není nijak limitován, rádi bychom je rozmístili po celé České republice.

Jaký typ míst vybíráte?

Společným jmenovatelem je prožitek. Každý bod představuje určitou aktivitu, například sportovní trénink, výšlap na rozhlednu či vyhlídku, procházka v lese, prohlídka hradu či zámku, návštěva knihovny a podobně. Samozřejmě nechceme, aby hráči na místo jen přiběhli a načetli bod, ale aby vyvinuli aktivitu a strávili tam delší čas. V knihovně si tak například musejí vypůjčit knihu nebo si zahrát deskovou hru.

Trochu mi to svým principem připomíná sbírání turistických známek či samolepek.

Já jsem slyšel zase přirovnání ke geocachingu, ovšem s tím rozdílem, že u nás hráči nemusejí body hledat, ale přesně vědí, kde jsou. V podstatě jde o evidenci aktivit. Sbírání turistických známek nebo samolepek, to je fenomén u dříve narozených. Dnešním dětem, které jsou obklopené technologickými vymoženostmi, sbírání dřevěných koleček či lepení papírků do sešitu nemusí přijít atraktivní.

Chcete odtrhnout děti od počítačů a tabletů a zprostředkovat jim aktivní trávení volného času, ale paradoxně i k této hře potřebují mít chytrý mobilní telefon s aplikací. Neodporujete si tak?

Nemyslím si, že cesta, jak odlákat děti od multimédií, je formou zákazu. To nikdy nefungovalo. Musíte jim nabídnout něco atraktivnějšího. A mobilní telefon je pouze prostředkem k cíli. Načtení bodu zabere velmi krátký čas, ve webovém prostředí si hráč zkontroluje aktuální bodový stav, zjistí, jak si vede v porovnání s ostatními, ale to je vše. Nemohou si tam navzájem chatovat, sdílet snímky, nic je nenutí tam zůstávat delší dobu, než je potřeba. Naopak, pokud chce být úspěšný, musí vyrazit za další aktivitou.

Soutěž už běží několik týdnů. Mohou se noví hráči stále zapojit, a mají i tak šanci dostat se na přední místo?

Jde o celoroční hru, každá soutěž bude trvat od 1. září do 31. srpna, s výjimkou letošního prvního ročníku, který jsme spustili na začátku února. Hráči se mohou zaregistrovat a začít sbírat body kdykoli, záleží jen na nich, jak moc budou aktivní. Na konci dojde k vyhlášení nejlepších hráčů. Soutěží se o atraktivní ceny, například zájezd, sportovní potřeby, vstupenky na sportovní akce atd. Vedle hlavní soutěže připravujeme i doprovodné, kde bude možné vyhrát ceny v kratším horizontu.

Jak dlouho jste hru vymýšleli a kolik lidí za projektem stojí?

Příprava zabrala čtyři roky. Kdyby nás byl tým desítek lidí, byla by to otázka měsíců nebo roku. Ale na začátku byli jen tři kamarádi, kteří chtěli vzbudit v dětech zájem o nejrůznější aktivity. Nejnáročnější bylo získat programátora, který naše vize zhmotnil do reálné podoby. Spolupracuje s námi ještě grafik.