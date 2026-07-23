Léto bez vodotrysků. Kašny v Ústí překvapily spotřebou vody, museli je odstavit

Na problém upozorňují také lidé na sociálních sítích. Pod příspěvky města i v diskusích se ptají, proč voda neteče právě v době, kdy teploty přesahují třicet stupňů a rozpálené centrum města nabízí jen minimum možností, jak se alespoň trochu ochladit.
Vodní prvky na Lidickém náměstí přitom patří už desítky let k dominantám centra města. Fontána se slunečními hodinami vznikla v první polovině 60. let minulého století podle návrhu akademického sochaře Stanislava Hanzíka a astronoma Pavla Příhody. V roce 2005 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a od té doby je jedním z nejvýraznějších prvků náměstí.
Podle místostarosty Městského obvodu Ústí nad Labem – město Lukáše Pokorného (PRO! Ústí) se na problém přišlo už na jaře. Obvod tehdy zaznamenal neobvykle vysokou spotřebu vody a zjistilo se, že kašny protékají. „V květnu nebo červnu jsme zjistili, že kašny vykazují vysokou spotřebu vody a protékají. Tuto informaci jsme předali magistrátu. Naší rolí je zajišťovat běžný provoz a servis, větší investice ale spadají do gesce města, které je vlastníkem. Informaci o tom, kdy budou kašny opět v provozu, nemám,“ uvedl Pokorný.
Jak dodal, městský obvod zajišťuje každodenní provoz vodních prvků a komunikaci se servisní společností. Pokud je ale potřeba rozsáhlejší oprava nebo rekonstrukce, přesahuje takový zásah možnosti městského obvodu.
Podobně situaci popsal také náměstek primátora Michal Mohr (SPD). Podle něj městský obvod závadu magistrátu nahlásil a nyní odbor majetku připravuje podklady pro další postup. Kdy budou kašny opraveny, Mohr netuší.
„Na odboru majetku mi bylo řečeno, že kašny jsou ve správě Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město. Ten nahlásil závadu. Odbor majetku nyní musí připravit, kolik bude stát oprava, a zajistit na ni peníze. Buď se prostředky najdou ještě letos, nebo se s opravou bude počítat v novém rozpočtu,“ řekl Mohr.
Dodal, že město bude zároveň zjišťovat, jak velké ztráty vody závada způsobila.
Mluvčí ústeckého magistrátu Marek Lukinič také upřesnil, že Lidické náměstí není v přímé správě magistrátu, ale ve správě centrálního městského obvodu, který zajišťuje jeho provoz, údržbu i běžné opravy. Současně však potvrdil, že v tomto případě nejde o závadu, kterou by bylo možné odstranit běžným servisním zásahem.
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„Technický stav zařízení si vyžádá rozsáhlejší rekonstrukci, respektive generální opravu technologického zázemí. Takový zásah představuje významnou investiční akci, která musí být připravena po projektové i finanční stránce. Z tohoto důvodu není možné obnovit provoz pouhým servisním zásahem v průběhu letošní sezóny,“ sdělil Lukinič.
Podle něj nyní probíhá příprava potřebných kroků k realizaci celé investice. Finanční prostředky na generální opravu chce město zařadit do rozpočtu na rok 2027.
„Teprve po zajištění financování a dokončení projektové přípravy bude možné stanovit přesný harmonogram realizace a následného zprovoznění vodních prvků,“ doplnil mluvčí.
Znamená to, že obyvatelé Ústí nad Labem si budou muset na návrat vody do kašen ještě počkat. Pokud půjde vše podle plánů, generální oprava by se měla připravovat v příštím roce, kašny možná budou stříkat v létě 2027.