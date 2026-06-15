Bývalý lom Libouš se po zaplavení spojí s Nechranicemi, způsob napoví průzkum

Současný celkový objem Nechranic činí 287,6 milionu m3, propojením s lomem Libouš o objemu 263,7 milionu m3 by celkový objem soustavy vzrostl až na 551,3 milionu m3. U lomu Libouš analýzy podle MZe jednoznačně potvrzují, že propojení budoucího jezera s vodním dílem Nechranice je nejvhodnější variantou.
„Toto řešení posílí protipovodňovou ochranu, zvýší dosavadní ochranu před dvacetiletou vodou na více než padesátiletou povodeň, retenci vody v krajině a zajistí stabilnější průtoky na dolním toku řeky Ohře, a to i při započítání vlivu klimatické změny,“ uvedlo MZe.
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Dvacet let a stovky milionů. Na Nechranicích dokončili náročnou opravu přelivu
Budoucí jezero bude s Nechranicemi propojené buď prostřednictvím štolového přivaděče, což se zatím podle resortu jeví jako nejlépe hodnocená varianta, nebo otevřeným korytem. V příští fázi stát zajistí podrobný inženýrskogeologický průzkum.
Propojení jezera Libouš s Nechranicemi má zároveň významný energetický potenciál, uvedlo ministerstvo. Lokalita totiž umožňuje výstavbu přečerpávací vodní elektrárny, která by využívala zbytkovou jámu jako dolní nádrž a posílila stabilitu elektrizační soustavy.
Současně je podle resortů možné na území vybudovat i rozsáhlejší fotovoltaické instalace. Materiál proto doporučuje, aby vláda kromě rozhodnutí o propojení také prověřila vybudování přečerpávací vodní elektrárny Libouš.
Ministerstva o využití lomů po ukončení těžby zpracovala analýzy, které hodnotily možný přínos pro vodohospodářství, životní prostředí, energetiku, zvýšení atraktivity prostředí nebo zlepšení kvality vod.
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25. června 2024
„Cílem bylo najít řešení, které bude odpovídat dlouhodobým strategickým zájmům státu, zejména v oblasti vodního hospodářství, ochrany území a adaptace na změnu klimatu,“ uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
O optimálním řešení pro lom Bílina dosud nelze podle ministerstva jednoznačně rozhodnout, vzniknou proto další studie zaměřené na kvalitu vody.
Mezi možné varianty patří průtočné jezero se zásobním prostorem a izolované jezero s přirozeným vývojem hladiny. Další zvažovaná je například varianta průtočného jezera Bílina se zásobním prostorem propojeným s jezerem Most.
U obou lomů by ministerstva měla vládě do 31. května 2029 předložit finální návrh řešení, včetně způsobu financování a majetkoprávního vypořádání.