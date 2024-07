Konec objíždění. Na sesunutou silnici v Libochovanech se po opravě vrátí auta

„Silnice bude otevřena k termínu, který stanovil zhotovitel, tedy 31. července,“ řekla Jana Kleinerová, vedoucí litoměřického provozu Správy a údržby silnic (SÚS) Ústeckého kraje.

Na opravě sesunuté silnice se podílela právě SÚS Ústeckého kraje a Správa železnic. „Naše část, která zahrnovala sanaci svahu, byla dokončena na sklonku června, silnici pak opravovala SÚS. Ukázalo se, že je samotná vozovka sesuvem poškozená ve větší míře, než se původně předpokládalo. Proto ji bylo nutné opravit v celé šířce,“ popsala Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic, s tím, že cena sanace svahu vyšla na 14 milionů korun.

Poté, co byl svah zpevněn a stabilizován piloty proti dalšímu sesuvu, mohli do práce nastoupit silničáři. „Silnice byla sesunutá o 20 centimetrů, proto bylo potřeba ji sanovat. Museli jsme jít až na podkladní vrstvy a obnovit i ty. Nakonec se ještě položí nová vrstva asfaltu. Práce na rekonstrukci silnice včetně doplnění podkladních vrstev vyšla na 3,5 milionu korun,“ poznamenala Kleinerová.

Zhruba dvousetmetrový úsek silnice II/261 v Libochovanech v lokalitě, kde Správa železnic nyní buduje nový silniční nadjezd přes trať, byl kvůli sesouvajícímu se svahu směrem k železniční trati uzavřen 23. května. Od 25. června měl být částečně obnoven kyvadlový provoz v jednom pruhu řízený semafory. K tomu však nedošlo, protože se mezitím část komunikace utrhla.

„O nestabilitě svahu a špatném stavu komunikace se vědělo dlouho. Svah bohužel nevydržel práce na rekonstrukci mostu přes trať a silnici bylo potřeba uzavřít,“ sdělil už dříve libochovanský starosta Vlastimil Vrbenský (Alternativa pro Libochovany a Řepnici).

Po sesuvu svahu přijala Správa železnic opatření, aby zamezila dalšímu pohybu svahu. „Proběhl také geodetický monitoring dotčené části svahu, který ukázal postupný pohyb zeminy. Na základě této situace jsme se společně s městem a krajem dohodli na úplné uzavírce silniční komunikace do ukončení sanačních prací na svahu,“ vysvětlila v květnu Friebová.

Místní řidiči středeční otevření silnice pochopitelně vítají. „Už aby to konečně bylo. Po objížďkách jsem najezdil stovky zbytečných kilometrů. Každý den se dívám, jestli už je to hotové,“ přiblížil muž, který každý den jezdí z Libochovan do práce za Ústí nad Labem.

Nový silniční nadjezd přes dvoukolejnou trať mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem, kterou v místě starého mostku buduje Správa železnic, by řidičům měl začít sloužit už začátkem podzimu. „Zprovoznění nadjezdu pro auta předpokládáme letos v říjnu. Celková cena stavby je 23 milionů korun,“ dodala Friebová.