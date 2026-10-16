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„Je to magor.“ Problémový muž děsí obec, bezdomovci ve vodě nabízel zahřátí elektřinou

Miroslava Strnadová
  16:07

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Okolí kostela svatého Jakuba v Libčevsi na Lounsku. V sousední kapli žije bezdomovec Radek. (16. října 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Dramatické chvíle zažili nedávno v Libčevsi na Lounsku. Po několika výstřelech do obce přijela zásahová jednotka, aby se podílela na pátrání po místním muži, jehož se kvůli nevyzpytatelnému chování ostatní obyvatelé bojí. Na kontě má podle dostupných informací řadu přešlapů, především údajně terorizoval dvojici bratrů bez domova. Snažil se je vypudit z jejich útočišť, které se pokusil i podpálit. Nyní už je ve vazbě.

„Je to magor. Jsem rád, že je ve vazbě, dostal se tu do křížku s více lidmi,“ řekl o obviněném senior před místním koloniálem.

Třiapadesátiletého muže, který je v obci známou firmou a má kriminální minulost, policisté obvinili z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. „V současné době je ve vazební věznici, kde vyčká na verdikt soudu. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dobu tří let,“ uvedl tiskový mluvčí lounské policie Jakub Mareš.

V roce 2021 se dostal do konfliktu s místními myslivci. Následně se ukryl ve svém domě, jde o chátrající stavbu u rybníka. Po příjezdu policie, policistům nadával a držel u sebe brokovnici. Z domu ho vyvedla zásahovka.

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