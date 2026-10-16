„Je to magor.“ Problémový muž děsí obec, bezdomovci ve vodě nabízel zahřátí elektřinou

„Je to magor. Jsem rád, že je ve vazbě, dostal se tu do křížku s více lidmi,“ řekl o obviněném senior před místním koloniálem.
Třiapadesátiletého muže, který je v obci známou firmou a má kriminální minulost, policisté obvinili z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. „V současné době je ve vazební věznici, kde vyčká na verdikt soudu. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dobu tří let,“ uvedl tiskový mluvčí lounské policie Jakub Mareš.
V roce 2021 se dostal do konfliktu s místními myslivci. Následně se ukryl ve svém domě, jde o chátrající stavbu u rybníka. Po příjezdu policie, policistům nadával a držel u sebe brokovnici. Z domu ho vyvedla zásahovka.