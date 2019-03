V malé kleci a bez bariér. Ústecká krajská veterina našla tři týrané lvy

Podle zjištění státní veterinární správy mohli mít navíc k části klece s šelmami přístup návštěvníci zoo. Šelmy jsou nyní u chovatele v Královéhradeckém kraji, který má potřebné povolení a vyhovující podmínky. Novinářům to řekla ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Lenka Hanušová.

Podle informací MF DNES se jednalo o mini zoo jedné soukromé firmy z Loun.

Podnět k vyšetření případu dostala krajská veterinární správa začátkem března v den, kdy byl při útoku lva usmrcen chovatel ve Zděchově na Vsetínsku. „Okamžitě jsem provedli šetření na místě a zjistili jsme neskutečné věci,“ řekla Hanušová.

Zvířata žila na malém prostoru, kde neměla možnost při případném vzájemném útoku kam ustoupit. Klec byla jednoduchá a nebylo možné přehnat šelmy z jedné klece do druhé a uklidit prostor.

„Největší problém byl v tom, že klícka byla mobilní, nebyla napevno zasazena do země, mohla být klidně jeřábem přesunuta jinam. Navíc jedna strana klece zasahovala do výběhu přežvýkavců a návštěvníci mohli mít přístup přímo k ní,“ uvedla ředitelka.

Veterináři po zjištění porušení zákona dali odborné vyjádření obci s rozšířenou působností, což byly Louny. Na chovu se podílely dvě firmy, ani jedna ale neměla povolení k chovu těchto zvířat. Úřad jim nyní může udělit vysokou pokutu.

Zástupce firmy se bezúplatně dostal ke třem dospělým lvům

„Podařilo se nám natolik vyděsit obě firmy, že během několika dnů zařídily přesun ke schválenému chovateli do vyhovujících podmínek,“ uvedla Hanušová. „Byl to vrchol nezodpovědnosti pořídit si takováto zvířata bez toho, že by o tom něco věděli,“ zdůraznila.

Jeden ze zástupců firmy veterinářům popsal, že měl možnost se rychle a bezúplatně dostat ke třem dospělým lvům, proto si v rychlosti sjednal u jiné společnosti klec, kam je umístil.

V Ústeckém kraji je šest schválených chovatelů kočkovitých šelem, kteří chovají šest těchto zvířat. Chovatelů jedovatých hadů je v regionu 21 a mají 153 těchto zvířat.