Křížovou cestu od zdravotního střediska ke kapli Nejsvětější Trojice na Horce město loni opravilo. Zastavení restauroval odborník. V létě začali lesníci v okolí těžit dřevo.
„Rozumíme tomu, že je potřeba stromy prořezat, ale mělo by se to dělat citlivějším způsobem. Tady to teď vypadá, jako by tu řádilo tornádo a po cestě projel buldozer,“ uvedla starostka, která zveřejnila i video na Facebooku.
Po dokončení prací v lese místo kontrolovali pracovníci městské údržby. „Byli zděšení z toho, co tady viděli, vyvalená hlína, nepořádek, polámané stromy a na druhou stranu soušky. Všimli si také poškození na jednom ze zastavení,“ řekla místostarostka Lenka Kindlová (Šance pro Chlumec).
Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové podnik záležitost prověřuje. „Co se týká zbytků po těžbě, které teď mohou působit jako nepořádek, po skončení prací běžně následuje úklid a uvedení lokality do odpovídajícího stavu,“ uvedla.
Ani týden od dokončení prací nedostala podle místostarostky obec žádnou informaci o tom, kdy úklid proběhne. „Jednak nás nikdo neinformoval, že by tu bylo něco poškozeno, jednak nám nikdo neřekl, kdy to napraví. Nic se od té doby neděje,“ uvedla Kindlová.
„V příštím týdnu oslovíme paní starostku a požádáme ji, abychom na místo vyrazili společně a domluvili se,“ dodala Jouklová.