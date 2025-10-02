Skládka, z níž se podle místních šíří švábi, mizí pomalu. Firmě hrozí další pokuta

Miroslava Strnadová
  16:37
Termín už vypršel, ale odpad v Lenešicích na Lounsku stále je. Všechny balíky s plastovým odpadem na nelegální skládce, ze které se podle místních do obce rozšířili švábi, měly zmizet do 30. září. Majitel termín pro odvoz nedodržel. Nyní mu hrozí vysoká pokuta.
Odvoz části materiálu z černé skládky v Lenešicích už začal. Místní doufají, že...

Odvoz části materiálu z černé skládky v Lenešicích už začal. Místní doufají, že s odpadem zmizí i švábi, kteří se podle nich rozlezli do části vsi právě z nelegální skládky. (29. srpna 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

V Lenešicích na Lounsku se ve velkém potýkají se šváby. Viní z toho firmu,...
Starosta Lenešic na Lounsku Zdeněk Plaček u nelegálně složeného především...
Nelegálně složený především plastový odpad v areálu bývalého cukrovaru v...
Nelegálně složený především plastový odpad v areálu bývalého cukrovaru v...
17 fotografií

„Každý pracovní den kamiony odpad odváží, nicméně tam pořád je. Odhaduji, že dosud odvezli tak polovinu. Když vydrží stávající tempo, mohl by být veškerý odpad pryč na konci října, možná začátkem listopadu,“ popsal starosta Lenešic Zdeněk Plaček (Lenešice 2030).

Plastový odpad na soukromý, oplocený a hlídaný pozemek v areálu bývalého cukrovaru začala loni na podzim navážet firma ETW, která se specializuje na recyklaci plastového odpadu. Postupně zde složila čtyři tisíce tun. Směs, kterou tvoří plastové lahve, sáčky, různé další igelity a odpadky zřejmě z domácností, je zabalena do velkých balíků.

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Místní se proti ukládání odpadu v obci ozvali. Skládku tak začala řešit Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta firmě nařídila odvoz veškerého navezeného materiálu před několika týdny. Inspektoři totiž zjistili, že je složen na pozemku, který k nakládání s odpady nebyl určen. Za to firmě v přestupkovém řízení, které dosud nebylo ukončeno, hrozí až 25milionová pokuta.

Další sankce firmě hrozí za nedodržení termínu pro odvoz. „Odpady měly být převezeny do legálního zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu do 30. září,“ upozornila tisková mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Jelikož lhůta pro splnění už vypršela, inspekce provede v Lenešicích kontrolu stavu skládky. „Přesný termín nebudeme sdělovat, bude to ale v řádu několika dnů,“ uvedla Loužecká. Doplnila, že v případě nesplnění podmínek může inspekce zahájit další přestupkové řízení za trvající delikt a podle zákona o odpadech uložit další pokutu až do výše 25 milionů korun.

7. srpna 2025

Společnost ETW se k celé věci dosud nevyjádřila, a to ani po opakovaných dotazech. „Nekomunikují ani s námi,“ uvedl starosta Plaček.

Lenešičtí se domnívají, že z nelegální skládky se do obce rozšířili švábi. Obtížný hmyz se rozlezl do provozů firem a domácností kolem areálu cukrovaru. Obecní úřad v Lenešicích zajistil plošnou dezinsekci blízkých ulic a obecních pozemků. S hmyzem bojují i samotní obyvatelé, kteří opakovaně používají různé chemické prostředky. „Problém se šváby se nyní zklidňuje, hodně tomu pomáhá i chladné počasí,“ uvedl Plaček.

Místní doufají, že s odstraněním nelegální skládky se definitivně zbaví i švábů. „Rozdali jsme monitorovací pastičky do zhruba 150 domácností. Po třech týdnech je vyhodnotíme a na základě doporučení deratizátora budeme postupovat dál,“ popsal Plaček.

Válka se šváby. Vesnice dál čelí náporu hmyzu, lidé se spojili a sdílejí rady

Starosta uvedl, že obec za dezinsekční opatření zaplatila přes 250 tisíc korun. Vedení obce nyní hledá cesty, jak vynaložené náklady po firmě vymoci. Radnice by ale musela prokázat, že švábi se skutečně šířili do obce právě ze skládky. Přímo na skládce mezi balíky se švábi našli. Krajská hygienická stanice firmě nařídila, aby pozemek s odpadem zajistila pravidelnou dezinsekcí.

Odpad firma odváží do svého areálu ve středočeské obci Nelahozeves. Místní na sociální síti vyjadřují obavy, že se u nich švábi také objeví. Obec vydala písemné vyjádření, ve kterém konstatuje, že situaci sleduje, a pokud by došlo k ohrožení zdraví, zhoršení kvality života či k porušení zákona, bude obec jednat. „Celou situaci obec průběžně sleduje a je v kontaktu s příslušnými státními institucemi oprávněnými ke kontrole,“ uvádí v prohlášení vedení Nelahozevsi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Matka nesměla nocovat s miminkem na JIP. Její žalobu smetly všechny soudy

Právo rodiče na pobyt s dítětem ve zdravotnickém zařízení není absolutní, je podmíněné například vybavením nemocnice a nesmí narušit péči o další pacienty. Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání matky,...

Muž si na ubytovně vařil večeři, spolubydlící ho při tom postřelil vzduchovkou

Incidentem se zbraní na ubytovně v Chomutově se zabývají policisté. Devětadvacetiletý muž chtěl po desáté večer spát po práci, ale rušil ho hluk vycházející z kuchyně ubytovacího zařízení. Naštvaný...

2. října 2025  15:11

Rána pěstí, hrozba stávky! Teplický svaz bouři rozhodčích uhasil a varoval kluby

Kalich přetekl. Rozhodčí v teplickém okrese zvažovali stávku kvůli agresivitě, která v nižších soutěžích eskaluje, i kvůli liknavosti klubů ohledně pořadatelské služby. Rozbuškou byla rána pěstí do...

2. října 2025

Spěchám do nemocnice s těhotnou, lhal řidič hlídce. Na svědomí měl několik prohřešků

Aby se vyhnul silniční kontrole, vymyslel si řidič v Žatci před pár dny opravdu neobvyklou výmluvu. Policistům tvrdil, že jeho spolujezdkyně je těhotná a potřebuje rychle do nemocnice. Hlídka tam...

2. října 2025  12:32

Mladík nahlásil bombu ve škole a rukojmí. Za falešný poplach mu hrozí vězení

Policisté obvinili mladistvého, jenž ve středu nahlásil bombu v budově střední školy v děčínských Křešicích a mluvil také o držení rukojmích. Událost si vyžádala evakuaci desítek lidí. Žádná z...

2. října 2025  11:13

Chcete traktor? Muž vylákal z lidí miliony. Využil díru na trhu, říká soudce

Na dnešní dobu obvykle provedený podvod s ovšem ne zrovna obvyklým zbožím. Teplický okresní soud se zabýval případem muže, jenž na známých internetových bazarech nabízel traktory. Od zájemců, kterých...

2. října 2025  6:10

Akvária, co se o sebe starají. Botanická zahrada v nich ukazuje ohrožené druhy

Botanická zahrada v Teplicích má tři nová akvária, která jsou umístěna v tropickém skleníku. Návštěvníci si v nich mohou prohlédnout ohrožené druhy sladkovodních ryb a rostlin. Každé z akvárií má...

1. října 2025  17:46

Malý, ale osvalený. Teplice si pojistily Nigerijce Autu, nového miláčka publika

John Auta už fotbalovým Teplicím neujede. Se svým objevem, postavou malým, ale šikovným fotbalistou, podepsal severočeský prvoligový klub novou smlouvu. Je dlouhodobá, víc skláři neprozradili. Teprve...

1. října 2025  15:50

Žovincovy paralelní světy: samé prohry v Kladně, samé výhry v Litoměřicích

Jako by se pohyboval v paralelních světech. V Litoměřicích jen vítězí, v Kladně jen prohrává. Zkušený hokejový obránce Dušan Žovinec si alespoň v dresu Rytířů odškrtl jednu splněnou metu: první gól v...

1. října 2025  14:33

Podřízl svého psa, vykopal mu hrob. Hrůzný čin u soudu mladík přiznal, ale nevysvětlil

Muž, jenž letos v únoru v lese v České Kamenici podřízl svého psa a pak ho na místě nechal těžce zraněného krvácet, před soudem přiznal vinu, aniž by nějak dlouze vypovídal. Vedle této fenky...

1. října 2025  13:17

Z vraždy ženy v Litvínově policie obvinila jejího partnera zadrženého v Praze

Z víkendové vraždy ženy v Litvínově na Mostecku policie obvinila pětapadesátiletého ženina partnera. Soud poslal muže do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až 18 let vězení.

30. září 2025  9:54,  aktualizováno  1.10 13:09

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Čeští volejbalisté mohou být dlouhodobě špička, na olympiádě budou, věří Nekola

Před pár týdny dovedl volejbalové mladíky ke čtvrtému místu na mistrovství světa do 21 let, teď kouč Michal Nekola sledoval podobnou cestu reprezentačního áčka na světovém šampionátu na Filipínách....

1. října 2025  11:26

Manévry v Děčíně. Policie evakuovala střední školu, mladistvý nahlásil bombu

Policisté dnes ráno evakuovali střední školu v děčínských Křešicích. Důvodem bylo anonymní oznámení o údajně nastraženém výbušném systému v objektu. Prohlídka budovy to ovšem nepotvrdila. Autorem...

1. října 2025  8:39,  aktualizováno  10:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.