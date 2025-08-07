Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Miroslava Strnadová
  15:32
Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika měsíci neoprávněně uložila soukromá recyklační firma. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) s ní vede přestupkové řízení, kde jí hrozí vysoká pokuta.

„Byla tu už dvakrát specializovaná firma a celý byt vystříkala a použila i dýmovnici. Kolem rámů oken máme natažené lepy, které lezoucí hmyz zachytávají a po bytě máme rozmístěné lepové pasti. Každý den nějakého švába objevím,“ popsala jedna z obyvatelek s tím, že v její domácnosti se nepříjemný hmyz poprvé objevil na konci června.

V Lenešicích na Lounsku se ve velkém potýkají se šváby. Viní z toho firmu, která v areálu bývalého cukrovaru nelegálně složila tisíce tun především plastového odpadu.
V areálu bývalého cukrovaru v Lenešicích na Lounsku firma složila tisíce tun nelegálního především plastového odpadu.
Starosta Lenešic na Lounsku Zdeněk Plaček u nelegálně složeného především plastového odpadu v areálu bývalého cukrovaru. (srpen 2025)
V areálu bývalého cukrovaru v Lenešicích na Lounsku firma složila tisíce tun nelegálního především plastového odpadu.
V Lenešicích na Lounsku se ve velkém potýkají se šváby. Viní z toho firmu, která v areálu bývalého cukrovaru nelegálně složila tisíce tun především plastového odpadu.
22 fotografií

Právě v tu dobu se na tamní radnici začali obracet i další obyvatelé. „Je to velmi nepříjemné a obtěžující, hlavně když se probudíte a něco vám leze po těle. Nebo když šváby vidíte mezi potravinami či v dětském pokoji,“ uvedla další z obyvatelek.

Výskyt hmyzu byl tak rozsáhlý, že krajská hygienická stanice nařídila plošnou dezinsekci v nejvíce zasažených oblastech. „Dezinsekce proběhla v domech, stříkáme chodníky a odstranili jsme odpadkové koše. Na několik dnů jsme uzavřeli obecní sběrný dvůr, který se nachází mimo zasaženou oblast, ale obáváme se, aby se švábi nerozšířili i tam,“ řekl starosta Zdeněk Plaček (Lenešice 2030). „Odhaduji, že opatření nás zatím vyšla na zhruba 150 tisíc korun,“ dodal.

Místní se domnívají, že švábi se v obci rozšířili kvůli skládce plastového odpadu. Ten na soukromý pozemek v areálu bývalého cukrovaru začala loni na podzim svážet firma ETW, která se specializuje na recyklaci plastového odpadu.

Odpad v Lenešicích je zabalen do velkých balíků. Kamiony je sem navážely do března. Pozemek je oplocen a hlídán. „Firma nám sdělila, že jde o surovinu, kterou budou dál zpracovávat. Pro ně to surovina možná je, my to ale považujeme za odpad ze žlutých popelnic. Co jsem viděl, jsou tam třeba i plechovky nebo papíry. Podle územního plánu to tam nemá co dělat,“ řekl starosta.

Římany děsí velcí létající švábi. Hmyz kvůli vedru okupuje parky i domy

Zástupce firmy ETW na dotaz iDNES.cz uvedl, že se vedení společnosti vyjádří příští týden, kdy skončí celozávodní dovolená.

Zda se obtížný hmyz šíří právě odsud, hygienici přímo nepotvrdili. „Příčiny rozšíření hmyzu v obci mohou být různé, ale obvykle jsou spojeny s příznivými podmínkami pro rozmnožování a přežívání hmyzu a s nedostatečnou regulací jeho populace. Může se jednat o zvýšený výskyt vhodné potravy, úkrytů nebo o změny v prostředí, které hmyzu vyhovují,“ uvedla Eva Patrasová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Ovšem mezi balíky se švábi našli. „V lokalitě skladovací plochy budou probíhat dezinsekční zásahy dle pokynů odborně způsobilé firmy minimálně dvakrát měsíčně do doby omezení výskytu na nejnižší možnou míru,“ doplnila Patrasová.

Podle informací starosty tam už jeden postřik účinnou chemickou látkou proběhl. Byl by ovšem radši, kdyby balíky s odpadem z obce co nejdříve zmizely.

Pokuta až 25 milionů korun

Přítomnost plastového odpadu šetřila v minulých týdnech policie, a to kvůli podezření na neoprávněné nakládání s odpady. Spáchání trestného činu kriminalisté nezjistili.

Firmě ovšem hrozí vysoká pokuta. Podle ČIŽP společnost na pozemku uložila různé druhy plastového odpadu v množství kolem čtyř tisíc tun, ačkoli k tomu pozemek nebyl schválený.

„ČIŽP zahájila se společností ETW přestupkové řízení, kde jí hrozí pokuta až 25 milionů korun,“ uvedla Kateřina Berková, zástupkyně tiskové mluvčí ČIŽP s tím, že firma musí co nejdříve přijmout taková opatření, která zabrání množení hmyzu. Inspekce také chce, aby firma veškerý plastový odpad odvezla.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Přejmenujme Ústecký kraj, vyzývá starosta kvůli lepší image. Vymyslel i nový název

S návrhem na přejmenování Ústeckého kraje přišel starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). Podle něho by to mohlo změnit veřejné vnímání regionu. Cílem je setřást nálepku spojenou s průmyslovou minulostí,...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

OBRAZEM: Festival Let It Roll poprvé v Mostě: U jezera se baví 25 tisíc lidí

Až 25 tisíců fanoušků elektronické hudby se sešlo v Mostě, kde se od čtvrtka koná Let It Roll – největší drum & bassový festival na světě. Až do brzkého nedělního rána si budou užívat špičkovou hudbu...

Smrt po srážce s trolejbusem. Řidič v Ústí nad Labem ještě sám opustil auto

Třicetiletý řidič osobního auta zemřel v pátek večer po nehodě v Ústí nad Labem. Řidič s vozem narazil do trolejbusu, poté vylezl ven okénkem spolujezdce a zkolaboval, uvedla krajská policejní mluvčí...

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika...

7. srpna 2025  15:32

Muž se zbraní děsil lidi v obchoďáku, na přivolané policisty jen nechápavě zíral

Proti muži se zbraní v ruce museli na konci července zasahovat policisté v Ústí nad Labem. Pohyboval se v prostorech a v okolí obchodního centra. Hlídka ho po příjezdu na místo uviděla u jedné z...

7. srpna 2025  15:03

Litvínovský trenér Broš jako legenda Brooks: Chci správné, ne nejlepší hráče

Žádné kastování na dvě elitní řady a zbytek startovního pole. Michal Broš, nový trenér litvínovských hokejistů, chce do své nováčkovské sezony v extralize poskládat vyvážené útoky. „Jedním z plánů...

7. srpna 2025  12:46

Může být ozbrojený. Policie varuje před mužem z Mostu, který se vyhýbá vězení

Kriminalisté pátrají po pětapadesátiletém muži z Mostu, který nenastoupil do vězení. Jde o recidivistu odsouzeného k několikaletému trestu kvůli spáchání zvlášť závažného zločinu mravnostního...

7. srpna 2025  12:43

Konec kariéry, nebo Litoměřice? Mistr světa Klepiš klepe na prvoligové dveře

Hokejovou první ligu, druhou nejvyšší soutěž v zemi, možná ozdobí hvězdné jméno. Na její dveře klepe Jakub Klepiš, mistr světa a naposledy útočník extraligové Plzně. Připravuje se s litoměřickým...

7. srpna 2025  12:42

Nevšední stavby oživily údolí. V Česku se poprvé konal světový kemp architektury

V Rabštejnském údolí v České Kamenici na Děčínsku vytvořili studenti architektury z různých koutů světa pět nevšedních objektů. Do budoucna poslouží turistům mimo jiné k ubytování.

7. srpna 2025  10:56

Ústí jsem měl zdémonizované. Nemělo touhu, abych zůstal, popisuje Šiška

Jeho fantastická nahrávka přes celé hřiště, která rozjela vítěznou erupci Slunety necelé dvě vteřiny před koncem ligového zápasu s Ostravou, by se mezi top akce zařadila nejspíš i ve slavné NBA....

7. srpna 2025  9:29

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

7. srpna 2025  8:15

Máme plán na prvních sto dnů vlády, říká Babiš voličům. Špiclují nás, tvrdí

„Můžeme do vlády nastoupit zítra a uděláme tam za měsíc víc, než oni za čtyři roky,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš ve středu v podvečer v Roudnici nad Labem. „Karel Havlíček už má sepsaných prvních...

6. srpna 2025  14:25,  aktualizováno  20:30

Louka plná klecí. Orchideje v Českém středohoří chrání proti okusování zvěří

Orchidejová louka pod Solanskou horou u Podsedic na Litoměřicku je plná kovových klecí. Chrání orchideje, které okusovala přemnožená zvěř. Přírodovědci se tak společně s dobrovolníky snaží zachovat...

6. srpna 2025  13:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zajdu střídá Čajda. Snad mě Orct dopeče jako Francouze, doufá gólman Litvínova

Nový kouč litvínovských hokejistů Michal Broš se rozesmál: „Čajda, Zajda, to se rýmuje!“ Brankáři Pavel Čajan a Šimon Zajíček, kteří si předávají u chemiků štafetový kolík, toho mají víc společného...

6. srpna 2025  12:11

Demolice lávky u letiště uzavře D7, nová v budoucnu umožní rozšíření dálnice

D7 u Prahy bude o tomto víkendu kompletně uzavřená. Důvodem je plánovaná demolice staré letištní lávky, která komunikaci překlenuje hned na 1. kilometru dálnice. Úplná uzavírka potrvá od sobotních...

6. srpna 2025  9:17,  aktualizováno  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.