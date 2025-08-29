Válka se šváby. Vesnice dál čelí náporu hmyzu, lidé se spojili a sdílejí rady

Miroslava Strnadová
  15:51
Čtyři tisíce tun nelegálně uloženého plastového odpadu, který se měsíce hromadil v Lenešicích na Lounsku, konečně začaly mizet. Firma ETW, jež balíky na pozemky navezla, dostala příkaz odpad odklidit nejpozději do konce září. Odvoz části materiálu už začal. Místní doufají, že s odpadem zmizí i švábi, kteří se podle nich rozlezli do části vsi právě z nelegální skládky.

Odvoz odpadu firmě nařídila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„Odpad začaly odvážet kamiony ve čtvrtek. Podle informací, které mám, se tu otočily čtyři vozy. Odhaduji, že jich bude potřeba ještě tak dvě stě. Tak snad to bude pokračovat i v dalších dnech,“ uvedl lenešický starosta Zdeněk Plaček (Lenešice 2030).

Kam firma, která má závod ve středních Čechách, odpad přemisťuje, není jasné. „Ohledně vyjádření kontaktujte našeho právního zástupce,“ uvedla Lenka Kuřátko, která má v ETW zodpovědnost za odpadové hospodářství. Zmíněného právního zástupce se redakci dosud kontaktovat nepodařilo.

Odpad je složen na soukromém oploceném a hlídaném pozemku v areálu někdejšího cukrovaru. Během pátečního dopoledne odjely podle svědectví místních další tři plně naložené kamiony.

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Firma ETW, která se specializuje na recyklaci plastového odpadu, ho do Lenešic začala navážet loni na podzim. Postupně zde složila čtyři tisíce tun. Směs, kterou tvoří plastové lahve, sáčky, různé další igelity a odpadky zřejmě z domácností, je zabalena do velkých balíků.

Když se místní začali proti ukládání odpadu ozývat, zástupci firmy vedení obce sdělili, že jde o materiál k dalšímu zpracování. S tímto konstatováním se vedení obce nespokojilo a nelegální skládku řešilo dál.

Odvoz části materiálu z černé skládky v Lenešicích už začal. Místní doufají, že s odpadem zmizí i švábi, kteří se podle nich rozlezli do části vsi právě z nelegální skládky.
Odvoz části materiálu z černé skládky v Lenešicích už začal. Místní doufají, že s odpadem zmizí i švábi, kteří se podle nich rozlezli do části vsi právě z nelegální skládky.
Odvoz části materiálu z černé skládky v Lenešicích už začal. Místní doufají, že s odpadem zmizí i švábi, kteří se podle nich rozlezli do části vsi právě z nelegální skládky.
Odvoz části materiálu z černé skládky v Lenešicích už začal. Místní doufají, že s odpadem zmizí i švábi, kteří se podle nich rozlezli do části vsi právě z nelegální skládky.
Odvoz části materiálu z černé skládky v Lenešicích už začal. Místní doufají, že s odpadem zmizí i švábi, kteří se podle nich rozlezli do části vsi právě z nelegální skládky.
5 fotografií

Přítomností odpadu se v minulých týdnech začala zabývat i ČIŽP. Ta materiál označila jednoznačně za odpad a konstatovala, že v obci je složen v rozporu se zákonem - pozemek, na kterém je uložen, nebyl určen k nakládání s odpadem.

Za to firmě hrozí až 25milionová pokuta. „ČIŽP se společností vede přestupkové řízení. Toto řízení zatím nebylo ukončeno,“ uvedla v pátek tisková mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Minulý týden pak inspekce společnosti ETW nařídila odpad odvézt. „ČIŽP vydala předběžné opatření bez odkladného účinku, dle kterého má společnost vymístit odpad nejpozději do 30. září,“ doplnila Loužecká.

Lidi obtěžují švábi, úřad zajistil dezinsekci

Místní přítomnost odpadu spojují s problémem se šváby, kteří se v obci od června šíří. Obtížný hmyz se rozlezl do provozů firem a domácností kolem areálu cukrovaru.

Obecní úřad v Lenešicích zajistil plošnou dezinsekci blízkých ulic, přesto se zde brouci stále objevují. S hmyzem bojují i samotní obyvatelé, kteří opakovaně používají různé chemické prostředky. „U nás ještě nejsou, ale jako prevenci máme kolem oken a dveří pasti a stříkáme postřik,“ uvedla třeba paní Mirka.

„Pomalu se dál rozlézají do obce. Děláme různá opatření. Doufám, že se nám problém podaří definitivně vyřešit, až zmizí skládka a nebude tam množírna švába,“ řekl starosta.

O tom, jak a kam se švábi šíří, se zdejší lidé informují na sociální síti. Navzájem si i radí s účinnými opatřeními. „Založila jsem skupinu a snažíme se výskyt švába monitorovat a předávat si informace. Pozvali jsme do obce i nezávislého odborníka, který lidem poradí, jak se švábů účinně zbavit. Jsem přesvědčená, že až skládka zmizí, tak zmizí i největší ohnisko,“ řekla místní Iveta Frolíková.

Zda se hmyz šíří do vsi právě ze skládky, nebylo přímo potvrzeno. Ovšem mezi balíky se švábi našli.

7. srpna 2025
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně

Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a chlapců i dívek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech....

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

Obyvatelé části panelového domu v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek opustit své domovy kvůli narušené statice objektu. Postiženou část policie zapečetila, na místo dohlížejí...

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

Premium

Právě si s manželem chystali večeři, když na ně zazvonili policisté a hasiči s tím, že musí byt okamžitě opustit. Rychle posbírali osobní věci a přesunuli se do dodávky před panelákem, jehož část teď...

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Vzduchem létaly nadávky a hlavně pěsti. Fanoušci se do sebe nechutně pustili za brankou, řezali se hlava nehlava, dokonce i po pádu na zem. Rvačka mezi ligovými chuligány? Kdepak, skandální události...

Válka se šváby. Vesnice dál čelí náporu hmyzu, lidé se spojili a sdílejí rady

Čtyři tisíce tun nelegálně uloženého plastového odpadu, který se měsíce hromadil v Lenešicích na Lounsku, konečně začaly mizet. Firma ETW, jež balíky na pozemky navezla, dostala příkaz odpad odklidit...

29. srpna 2025  15:51

Dům s narušenou statikou v Chomutově museli opustit další lidé, čidla hlásí pohyb

Dalších 17 lidí muselo dnes v poledne opustit panelový dům s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Tentokrát šlo o obyvatele vedlejšího vchodu. Informoval o tom náměstek primátora...

29. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  15:29

Hromadná nehoda šesti aut v tunelu na D8. Průjezd na Prahu je uzavřen

Tři osobní a tři nákladní auta dnes odpoledne havarovala na dálnici D8 v tunelu Panenská na Ústecku poblíž hranic s Německem. Tunel je proto ve směru na Prahu uzavřen. Uzavírka předběžně potrvá do 19...

29. srpna 2025  15:28

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

29. srpna 2025  14:32

Závodní trucky a američtí hromotluci proburáceli rozmáčeným Mostem

Autodrom Most tradičně hostí poslední srpnový víkend mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. Společně s trucky se pojede série Nascar Whelen Euro Series. Na akci lákala ve čtvrteční...

29. srpna 2025  12:24

Macík poprvé, Doubek dycky v Mostě. Na hvězdný víkend navnadila spanilá jízda

Pouštní král Macík. A „Američan“ Doubek. Domácí motorističtí nadšenci budou o víkendu pod mosteckým Hněvínem držet palce dvěma českým hvězdám. Czech Truck Prix zahájila čtvrteční propršená spanilá...

29. srpna 2025  8:22

Stojí jako Rolls-Royce, měří 25 metrů. Na Žatecku rozjeli novou česačku chmele

Nový moderní stroj, k jehož obsluze je potřeba mnohem méně lidí než u jeho předchůdců, pomáhá na hospodářství ve Stekníku na Žatecku se zpracováním chmele. Téměř 25 metrů dlouhá česací mašina v ceně...

29. srpna 2025  5:45

Nádraží v Žatci má po opravě historický vzhled, ocenili jej i památkáři

Památkově chráněná nádražní budova v Žatci získala rekonstrukcí historický vzhled. Původní zůstala dlažba i sloupy u nástupištního přístřešku. Sochař zrestauroval štukovou výzdobu, odborníci vyrobili...

28. srpna 2025  17:01

V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

Obyvatelé části panelového domu v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek opustit své domovy kvůli narušené statice objektu. Postiženou část policie zapečetila, na místo dohlížejí...

28. srpna 2025  8:13,  aktualizováno  15:24

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

28. srpna 2025  8:34,  aktualizováno  12:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Adame, Adame, pojďte k nám! I Titlbach demoloval Slováky: Říkají mi Venco

Jmenuje se Adam, občas na něj houknou Venco. Teď tenhle Václav Titlbach, tedy pardon, Adam Titlbach zazářil při demolici Slováků, které česká hokejová dvacítka zostudila 10:2 při středečním startu...

28. srpna 2025  12:20

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

Premium

Právě si s manželem chystali večeři, když na ně zazvonili policisté a hasiči s tím, že musí byt okamžitě opustit. Rychle posbírali osobní věci a přesunuli se do dodávky před panelákem, jehož část teď...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.