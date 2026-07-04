„Varhany v kostele chyběly, doplňují liturgický děj. Když se naskytla možnost získat jiný nástroj, byli jsme rádi,“ uvedl děkan místní římskokatolické farnosti Radim Vondráček.
Restaurování původního nástroje zničeného při zřícení části kostela bylo finančně nedostupné.
„Původní varhany byly vytaženy z trosek a mysleli jsme si, že by šly zachránit, protože píšťaly byly v dobrém stavu. Nicméně zbytek nástroje by znamenal v podstatě novou stavbu. V roce 2008 byly náklady odhadnuty na téměř milion korun, dnes by to bylo mnohonásobně více,“ vysvětlil Zdeněk Plaček (Lenešice 2030), starosta a předseda Lenešického okrašlovacího spolku, který kostel ze 13. století postupně obnovil.
Spolek se těžce poškozeného kostela ujal po dohodě s farností. Fragmenty starých varhan jsou nyní uloženy na jiném místě a s jejich obnovou se v současné době nepočítá.
Poprvé se nové varhany rozezněly v polovině června při mši. Zahrál na ně lenešický rodák, klavírista a varhaník Vladimír Heuler. „Bylo to symbolické, protože se jako kluk učil hrát na původním nástroji a nyní zahrál na novém. Současně daroval kostelu obraz sv. Václava,“ doplnil Plaček.
Obnovený kostel tak opět ožívá. Kromě pravidelných bohoslužeb se v něm konají přednášky, komorní koncerty a na podzim se chystá varhanní koncert. Na nástroj zahraje právě Vladimír Heuler.
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Práce na zřícené věži kostela na Lounsku finišují, opět se otevře za rok
Věž a západní průčelí kostela se zřítily odpoledne 3. července 2008. Došlo k tomu podle všeho kvůli stavebním úpravám v dávné minulosti. Při zřícení uvnitř nikdo nebyl. O několik měsíců později začala rekonstrukce, na kterou spolek sháněl peníze i pomocí veřejné sbírky.
Věž se podařilo postavit a před pěti lety se na ni vrátily hodiny – jde o kopii stroje z počátku 20. století. Ciferník hodin, které byly zničeny při pádu věže, je dnes uložen v kostele.