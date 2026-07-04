Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pád věže připravil kostel i o varhany, nové dostala farnost po 18 letech darem

Miroslava Strnadová
  8:54
Kostelem sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku opět zní zvuk varhan. Farnost nový nástroj získala darem z františkánského kláštera Hájek u Prahy. Původní varhany byly v roce 2008 zničeny při zřícení kostelní věže a jejich oprava by byla extrémně drahá.

„Varhany v kostele chyběly, doplňují liturgický děj. Když se naskytla možnost získat jiný nástroj, byli jsme rádi,“ uvedl děkan místní římskokatolické farnosti Radim Vondráček.

Restaurování původního nástroje zničeného při zřícení části kostela bylo finančně nedostupné.

Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku (červen 2026)
Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku (červen 2026)
Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku (červen 2026)
Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku (červen 2026)
17 fotografií

„Původní varhany byly vytaženy z trosek a mysleli jsme si, že by šly zachránit, protože píšťaly byly v dobrém stavu. Nicméně zbytek nástroje by znamenal v podstatě novou stavbu. V roce 2008 byly náklady odhadnuty na téměř milion korun, dnes by to bylo mnohonásobně více,“ vysvětlil Zdeněk Plaček (Lenešice 2030), starosta a předseda Lenešického okrašlovacího spolku, který kostel ze 13. století postupně obnovil.

Spolek se těžce poškozeného kostela ujal po dohodě s farností. Fragmenty starých varhan jsou nyní uloženy na jiném místě a s jejich obnovou se v současné době nepočítá.

Poprvé se nové varhany rozezněly v polovině června při mši. Zahrál na ně lenešický rodák, klavírista a varhaník Vladimír Heuler. „Bylo to symbolické, protože se jako kluk učil hrát na původním nástroji a nyní zahrál na novém. Současně daroval kostelu obraz sv. Václava,“ doplnil Plaček.

Obnovený kostel tak opět ožívá. Kromě pravidelných bohoslužeb se v něm konají přednášky, komorní koncerty a na podzim se chystá varhanní koncert. Na nástroj zahraje právě Vladimír Heuler.

Práce na zřícené věži kostela na Lounsku finišují, opět se otevře za rok

Věž a západní průčelí kostela se zřítily odpoledne 3. července 2008. Došlo k tomu podle všeho kvůli stavebním úpravám v dávné minulosti. Při zřícení uvnitř nikdo nebyl. O několik měsíců později začala rekonstrukce, na kterou spolek sháněl peníze i pomocí veřejné sbírky.

Věž se podařilo postavit a před pěti lety se na ni vrátily hodiny – jde o kopii stroje z počátku 20. století. Ciferník hodin, které byly zničeny při pádu věže, je dnes uložen v kostele.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proč je v Doksanech největší vedro? Není to důvod k oslavě, říká starosta

Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)

Rekordní teplota není žádným důvodem k oslavě, řekl starosta Doksan na Litoměřicku Jaroslav Joska. V obci v neděli teplota poprvé v historii České republiky vystoupala nad 41 stupňů Celsia.

Pepřový sprej i ocelová tyč. V ústeckém ghettu se do sebe pustily desítky lidí

Premium
Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem (květen 2026)

Policisté vyšetřují okolnosti nedělního hromadného konfliktu, který se odehrál na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací...

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

V jezeře Milada utonul muž, okolnostmi se zabývá policie

Lidé se při západu slunce koupou v jezeře Milada. (27. června 2026)

V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se odpoledne utopil pětatřicetiletý muž. Přítomným záchranářům se ho po vytažení z vody už nepodařilo oživit. Okolnostmi se nyní zabývá policie.

Smrt pacientů po předávkování opiáty? Primáře interny vyšetřují kriminalisté

ilustrační snímek

Severočeští kriminalisté vyšetřují podezření na závažnou trestnou činnost v děčínské nemocnici. Podezřelým je primář zdejší interny. V případu jde podle informací iDNES.cz o podávání opioidů a v...

Pád věže připravil kostel i o varhany, nové dostala farnost po 18 letech darem

Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku (červen 2026)

Kostelem sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku opět zní zvuk varhan. Farnost nový nástroj získala darem z františkánského kláštera Hájek u Prahy. Původní varhany byly v roce 2008 zničeny při...

4. července 2026  8:54

Nivaldo: My Kapverďané jsme Morabeza. I na Messiho půjdeme bez stresu

Premium
Kapverdský Nivaldo si zpracovává míč před Kataláncem Marcem Bartrou.

Teplická minulost, portugalské bydliště, kapverdské srdce. Africký ostrovní pidistát tančí a bývalý český ligista Nivaldo s ním. Reprezentace jeho rodné země píše na mistrovství světa fotbalovou...

3. července 2026

Nedbalé hlídání dětí a alkohol. Základní chyby mají u vody fatální následky

Záchranáři oživují ženu na jezeře Most. Jejich výjezd z minulého týdne byl...

Letní teploty lákají k vodě do přírody i k bazénům. Stačí ale chvilka nepozornosti nebo podcenění vlastních sil, což může v kombinaci s alkoholem či drogami skončit fatálně. Záchranáři v Ústeckém...

3. července 2026  15:24

Hladinu řeky Bíliny u Ústí nad Labem pokryla hustá bílá pěna, lidé se bojí o ryby

Hladinu řeky Bíliny u Ústí nad Labem pokryla hustá bílá pěna, příčina se šetří.

Hustá bílá pěna pokryla hladinu řeky Bíliny ve Stadicích, místní části Řehlovic na Ústecku. Neobvyklý jev znepokojil místní obyvatele, kteří se obávají o život ryb a upozorňují, že pěna se táhla po...

3. července 2026  13:42

Místo továrny tisíc bytů a obchody. Takhle se změní areál „Pragovky“ v Lounech

Zhruba takto mají vypadat nové bytové domy v areálu bývalé „Pragovky“ v Lounech.

Nevyužívaný areál bývalé továrny Praga v Lounech se změní v rezidenční čtvrť s byty, obchody a další občanskou vybaveností. Proměnu chystá developerská společnost Nira Development. Plánuje až...

3. července 2026  6:31

Smrt pacientů po předávkování opiáty? Primáře interny vyšetřují kriminalisté

ilustrační snímek

Severočeští kriminalisté vyšetřují podezření na závažnou trestnou činnost v děčínské nemocnici. Podezřelým je primář zdejší interny. V případu jde podle informací iDNES.cz o podávání opioidů a v...

2. července 2026  14:17,  aktualizováno  17:46

Důsledky čachrů v ROP Severozápad. Hotel za desítky milionů propadl státu

Budova bývalého hotelu Lázeňský vrch v Litvínově (červen 2026)

Radnice v Litvínově chce koupit hotel Lázeňský vrch, který propadl státu z trestné činnosti v rámci dotační kauzy ROP Severozápad, a proto je nyní již uzavřený. Koupi objektu projednali na svém...

2. července 2026  8:49

Pozor, klokan. Muži vběhl před auto, pak zmizel v křoví. Komu uprchlík patří, se neví

Muži vběhl na Chomutovsku před auto klokan

Pořádné překvapení zažil ve středu ráno řidič v Údlicích na Chomutovsku. Přímo u tamního koupaliště mu totiž před kapotu vběhl malý klokan. Setkání zachytila palubní kamera. Podle místních nejde o...

1. července 2026  16:12

Změna po zásahu Bradáčové. Za pobodání v Ústí dostal muž dvojnásobný trest

Pobodání na Severní Terase má podle policie na svědomí 32letý muž. Soud ho...

Za pobodání muže v parku Severní Terasa v Ústí nad Labem potrestal ve středu odvolací Vrchní soud v Praze Ondřeje Malého osmi lety vězení. Uznal ho vinným z pokusu o vraždu. Vrchní soud původně muži...

1. července 2026  15:18

Pepřový sprej i ocelová tyč. V ústeckém ghettu se do sebe pustily desítky lidí

Premium
Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem (květen 2026)

Policisté vyšetřují okolnosti nedělního hromadného konfliktu, který se odehrál na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací...

1. července 2026  14:38

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Trnitá cesta k opravě unikátního templu. Firmy se střídají, už rozhodoval i soud

Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku (březen 2024)

Novogotický templ z konce 18. století v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku, který patří k nejstarším rozhlednám u nás, má po šesti letech nucené uzávěry nakročeno ke znovuotevření. Národní...

1. července 2026  9:18

Šéf Mongaguy řekl Ano na stadionu. Jeho žena ho překvapila: Byl to její nápad

Lukáš Pulko z fotbalového projektu Mongaguá jako ženich, na ústeckém Městském...

Vezmeme se na stadionu! Když Lukáš Pulko plánoval svatbu, s myšlenkou obřadu na trávníku se přijít neodvážil. „Paradoxně to byl nápad mojí ženy,“ usmál se zakladatel bohulibého fotbalového projektu...

30. června 2026  17:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.