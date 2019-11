Zdejší péče mě udivuje, říká lékařka z Panamy. Pro stáž si vybrala Ústí

Když vstoupí do místnosti a tiskne ruku na přivítanou, ve tváři má lehce plachý výraz. Jako kdyby se tady, v prostorách neurochirurgické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice, cítila nepatřičně.

Ve skutečnosti zde má Ingrid Johana Concepción Samudiová, velice cílevědomá žena a již atestovaný neurochirurg, už několik měsíců svůj pracovní domov.



„Medicínu jsem chtěla studovat už jako malá a velmi brzy jsem se rozhodla právě pro neurochirurgii. V mé zemi je žena v tomto oboru skoro úkaz,“ vypráví panamská lékařka.



Právě tady teď sbírá zkušenosti v rámci takzvaného fellowshipu, dlouhodobé odborné doktorské přípravy známé především za Atlantikem. Česká etapa jejího života začala v červenci a potrvá dva roky.

„Moc si vážíme toho, že si vybrala právě nás, protože je to vůbec poprvé, co bude nějaký neurochirurg v Česku tak dlouho na zkušené,“ uvádí Martin Sameš, přednosta kliniky, která je nejen v tuzemsku považována za špičkové pracoviště.



Oddělení ji nadchlo

Právě díky Samešovi Ingrid, jak si přeje oslovovat, přehodnotila své plány. Loni se zúčastnila kongresu v americkém New Orleans, na kterém Sameš přednášel o operacích mozkových malformací a o cévním programu kliniky.

Podrobnostmi o jeho fungování ji nadchnul. Nakonec se tak místo do vyhlédnutého Německa vydala na sever Čech.

Oddělení se na vaskulární (cévní) problematiku vysoce specializuje. Cévní program zde má výsadní postavení a vyznačuje se unikátní komplexností. Lékaři se zabývají nejen mikrochirurgickými operačními zákroky, ale i diagnostikou, a to buď v rámci kliniky, nebo ve spolupráci třeba s radiologickou klinikou.



„V Panamě neurochirurg chodí jen na sál, tady je jeho práce daleko obsáhlejší. Už na americkém kongresu jsem z toho byla unesená, po příjezdu sem ještě víc. Vybavení je na naprosto špičkové úrovni,“ podotýká Ingrid a zmiňuje například moderní technologie operačních sálů včetně 3D monitorů pro stážisty či cévní laboratoř pro trénink mozkových bypassů.



Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice například celosvětově vyniká v léčbě mozkové mrtvice nejefektivnější endovaskulární metodou co do počtu pacientů v přepočtu na milion obyvatel.

„Běžné číslo je sto ošetřených pacientů na milion obyvatel za rok, naše centrum jich dokáže ošetřit 200,“ přibližuje Sameš. V 90. letech začala na ústecké neurochirurgii éra akutních operací mozkových aneuryzmat (výdutí) v Česku, ročně zde zvládají nejvíce takových zákroků v zemi.

„Ingrid má vedle klasické náplně práce přístup do laboratoře. Jezdí do Prahy do anatomického ústavu, kde dělá anatomické preparace mozkové tkáně. A spolupracuje i na publikační činnosti,“ vyjmenovává Sameš.

Dóbry den, pondeli

Za pacienty Ingrid chodí kvůli jazykové bariéře s jinými kolegy. Ranní hlášení o průběhu noční služby jsou vzhledem k její přítomnosti vedena v angličtině. Vedle mateřské španělštiny pak mladá lékařka zvládne nenáročnou konverzaci v němčině. Jenže co čeština?



„Nothing (Nic),“ pokrčí rameny a zasměje se. Pak ale napne ukazováček, aby posluchač zpozorněl, a z úst jí přece jen pár slovíček vyjde. „Dóbry den, dóbre rano, dekuji, pondeli,“ soustředěně vyjmenovává, než dodá, že „tohle je opravdu všechno, co zatím zvládne“.



Přiznává, že komunikace s lidmi mimo nemocnici je pro ni zatím nejtěžší zkouškou. „Jen málo lidí se tu domluví anglicky. Ale několik už jsem jich objevila,“ usmívá se.

Za výraznou oporu označuje paní z realitní kanceláře, která jí pomáhala s bydlením. „Potřebovala jsem řemeslníka, tak jsem jí zavolala a ona mi hned jednoho poslala. Byl hrozně levný, chtěl tisíc korun. Když to přepočítám, v Panamě bych dala možná i čtyřikrát tolik. Celkově je tu velmi levno,“ říká.



Dvouletý pobyt v Česku jí díky vynikajícím studijním výsledkům plně hradí panamská vláda. Stát jí financoval i poplatky spojené se studiem. „Školy jsou u nás sice zdarma, ale já bydlela daleko od hlavního města, kde jsem studovala. Moji rodiče jsou učitelé a nemají nijak vysoké příjmy,“ vypráví dál.



Ústí? Hezké a bezpečné

Právě rodiče se za ní do Ústí ještě nevypravili. Společně s jejím manželem, jenž v Panamě také pracuje jako lékař, mají přijet na Vánoce. „Manžel už tu za mnou ale byl v září,“ prozrazuje těsně předtím, než začne básnit o Ústí.



„Hlavní město Panamy je na mě příliš velké, hlučné. Velikost Ústí mi maximálně vyhovuje. Město je hezké a připadá mi i bezpečné. Byla jsem na stáži v Argentině a hned první den mě okradli.“

„Tady se jdu úplně v klidu projít v noci. Příroda kolem je nádherná. Ale líbí se mi i jinde, třeba v Litoměřicích nebo v Teplicích. Strašně moc toho tady nachodím, takže jsem opravdu fit,“ culí se Ingrid.



Prý až v Česku poznává, co znamená mít volný čas. V Panamě dosud žila jen medicínou. Například rezidenturu, tedy několikaleté období mezi státnicemi a atestací, označuje za extrémně tvrdou, kdy jsou lékaři téměř neustále jen v práci.

Nemocnice a systém zdravotní péče jsou v její zemi rozdělené do tří kategorií podle sociálních vrstev. V tuzemsku ji proto udivuje rovnocenná dostupnost péče pro všechny pacienty.



„Líbí se mi i zdejší mentalita. U nás lidé hned druhého objímají a zvou na návštěvu. Vy k sobě druhého pouštíte postupně. To mi nepřijde špatné,“ pokračuje.



Možnost zůstat i po skončení stáže v Česku pro ni nicméně není téma. A nebylo by ani v případě, že by nebyla vdaná.

„Protože mě už několik let podporuje stát, musím splnit určité podmínky. Až tady skončím, musím být do tří dnů doma v Panamě a pak odpracovat minimálně čtrnáct let v tamním zdravotnictví. Ale rozhodně si na to nestěžuji. Jsem šťastná za to, co mi má země umožnila a umožňuje,“ dodává Ingrid.