Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Autor: ,
  9:34
Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na Kunratice ve stejném okrese byly v neděli ráno kvůli ledovce uzavřené. Několik sypačů tam při ošetřování povrchů havarovalo. Veškerá technika v Ústeckém kraji byla v terénu. Řekl to dispečer Správy a údržby silnice Ústeckého kraje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Dopravní komplikace se po další mrazivé noci mohou objevit také na dalších silnicích na severu Čech. Podle dopravních informací na webu policie je třeba dbát zvýšené opatrnosti kvůli ledovce u Chlumčan na Lounsku a mezi Libouchcem a Tisou na Ústecku. Opatrní by měli být také chodci, klouzat mohou i chodníky.

Meteorologové varují před mrznoucím deštěm. Riziko platí hlavně na severu Čech

Ledovka může potrápit řidiče na některých úsecích v Libereckém kraji, uvedla policie. Dispečer z Krajské správy silnic Libereckého kraje řekl, že jsou všechny silnice po ošetření sjízdné. Sypače silnice pravidelně udržují.

V sobotu večer platila na severu Čech kvůli ledovce výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se v neděli vyšplhají až k plus třem stupňům, na horách bude od minus pěti do minus jednoho stupně. Přes den bude polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Větřil Hitlerovy choutky, chtěl bránit zemi. Po válce generál skončil v knoflíkárně

Premium
Armádní generál Ludvík Krejčí.

Jako hlavní velitel československé branné moci, kterým se armádní generál Ludvík Krejčí stal 23. září 1938, chtěl ze všech sil bránit Československo před hitlerovským Německem. Jmenování od...

Já nic neprovedl, co si vymýšlej. Jak policie zadržela podezřelé z 13 let staré vraždy

Policie zadržela muže podezřelého z vraždy

Policie ukázala záběry ze zadržení dvou lidí, kteří jsou obvinění z vraždy muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání už v roce 2012. Jeho ostatky se našly letos v dubnu. Za skutek jim hrozí nejvyšší možný...

Fatální nehoda mladého řidiče. Narazil do jiného auta a přes svodidla sjel do řeky

Policejní auto.

Mladý řidič v sobotu ve 23:30 mezi Mostem a Bílinou zřejmě nezvládl řízení, havaroval a později následkům nehody podlehl. Informoval o tom mluvčí policie Václav Krieger. Silnice I/13 byla krátce...

28. prosince 2025  10:04

Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Mráz, déšť a ledovka komplikují dopravu v Česku. V Hostivicích leží poprašek...

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na Kunratice ve stejném okrese byly v...

28. prosince 2025  9:34

Při požáru zachránili desítky seniorů. Dramata přitahujeme, vyprávějí policisté

Policisté Michal Hazdra (vlevo) a Samuel Pikart z obvodního oddělení v České...

Policejní heslo „pomáhat a chránit“ bývá terčem ironického posměchu či rozhněvaných reakcí. Jistě, kritizovat je tak snadné a úlevné. Existuje však i spousta příběhů, v nichž se bezezbytku naplní....

28. prosince 2025  8:24

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

28. prosince 2025

Policisté evakuovali obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou

Policisté v sobotu odpoledne evakuovali obchodní centrum v Teplicích. Anonym...

Kvůli anonymní výhružce střelbou evakuovali policisté obchodní centrum v Teplicích. Po důkladné prohlídce celého objektu se lidé postupně vracejí zpět do obchodů. Na základě dosud prověřených...

27. prosince 2025  16:43,  aktualizováno  18:48

Větřil Hitlerovy choutky, chtěl bránit zemi. Po válce generál skončil v knoflíkárně

Premium
Armádní generál Ludvík Krejčí.

Jako hlavní velitel československé branné moci, kterým se armádní generál Ludvík Krejčí stal 23. září 1938, chtěl ze všech sil bránit Československo před hitlerovským Německem. Jmenování od...

27. prosince 2025

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Šenkeřík opět zachraňuje, už i gólem: Ztrácíme ale ještě čtyři body, nic to neřeší

Petr Šenkeřík

Loni obránce Petr Šenkeřík v extralize zachraňoval Kladno, od minulého týdne se o něco podobného snaží v Litvínově. Zatím velmi úspěšně, ve třech zápasech s ním v sestavě jeho nový tým do tabulky...

26. prosince 2025  20:29

Pomáhá lidem odejít. Důležité je nebýt nábožensky dotěrný, říká kaplan z hospicu

Premium
Farář Jiří Šamšula působí jako kaplan litoměřického Hospicu sv. Štěpána.

Už roky pomáhá lidem odejít z našeho světa. Farář Jiří Šamšula působí jako kaplan litoměřického Hospicu sv. Štěpána. Někoho jen drží za ruku, někomu čte z Bible, s někým vede hluboké rozhovory. „Je...

26. prosince 2025

Růžička za zenitem? Ústecký kapitán nesouhlasí: Nikdo tady nemá tolik úspěchů

Štěpán Kuchynka, kapitán Slovanu.

Někteří fanoušci ho posílají do starého železa a tvrdí, že Vladimír Růžička je za zenitem. Kapitán ústeckých hokejistů Štěpán Kuchynka, kterých se legendární kouč ve druhé lize ujal, si myslí opak....

26. prosince 2025  9:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak žili Keltové v Poohří. Výstava v klášteře ukazuje i bojovnický hrob

Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.

Obraz každodenního života Keltů obývajících území středního Poohří zprostředkovává výstava s názvem Keltská Agara ve františkánském klášteře v Kadani. Návštěvníci se seznámí s mnoha aspekty jejich...

25. prosince 2025  8:46

Levné pivo, kouzelné Vánoce. Česko miluji, září novozélandský basketbalista

Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Česko, země zaslíbená pro basketbalistu Isaaca Davidsona. Užívá si atmosféru Vánoc, která je jiná než na jeho rodném Novém Zélandu, užívá si i ceny mírnější než v Aucklandu. „Pivo tady máte o dost...

25. prosince 2025  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.