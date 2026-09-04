Podle zástupce spolku Jakuba Zavorala je hlavním důvodem pro výstavbu nedostatek prostoru pro tréninky mladých hokejistů. Na současném zimním stadionu musejí kvůli omezené kapacitě nastupovat na led už v brzkých ranních hodinách. Problém přichází také po skončení hlavní sezony, kdy ledovou plochu na „zimáku“ nahradí umělá plocha pro jiné sporty.
„Mladí hokejisté tady mimo sezonu, tedy od dubna do července, nemají kde trénovat a musí jezdit do jiných měst,“ upozornil Zavoral.
Spolek proto nechal připravit studii, která počítá s dalšími prostory pro hokej. Hlavní ledová plocha by měla mít rozměry 61 krát 26 metrů. Doplnit by ji mohly jedna až dvě menší tréninkové plochy o velikosti 30 krát 18 metrů.
V areálu by zároveň mohly vzniknout jedna až dvě víceúčelové tělocvičny o rozměrech 18 krát 36 metrů. Sloužit by mohly nejen hokejistům, ale například také pro florbal, basketbal, volejbal či další sporty.
Součástí projektu má být také zázemí, které by umožnilo pořádat větší sportovní akce. Počítá se s restaurací, wellness zónou, dvanácti šatnami a ubytováním pro zhruba 80 lidí. Parkovací kapacity by se podle předběžného návrhu mohly rozšířit přibližně o 30 míst.
Právě možnost ubytování přímo v areálu považuje Zavoral za důležitou zejména při pořádání turnajů a sportovních kempů. Děti by tak nemusely být ubytované na různých místech ve městě a denně přejíždět mezi hotelem a stadionem.
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Podle představ spolku by komplex neměl sloužit jen během klasické hokejové sezony, ale celoročně. Nepřetržitý provoz a využití pro další sporty by měly pomoci zajistit, aby si areál dokázal z velké části vydělat na vlastní provoz. „Nechceme pouze postavit halu, my chceme ekonomicky fungující projekt, který bude umět vydělávat na svém provozu,“ řekl Zavoral.
Spolek zamýšlí, že přípravu projektu zajistí za peníze z vlastní kasy, a to až do fáze potřebné pro získání stavebního povolení. Na pokrytí nákladů na samotnou výstavbu by se podle něj mohl podílet ústecký magistrát. „Je to ideální příležitost pro spolupráci soukromého investora a města. Náš odhad na stavbu je zhruba 600 až 700 milionů korun s tím, že město má šanci získat dotaci od státu. Náklady pro město by byly asi 350 milionů korun, nebo vůbec žádné,“ nastínil Zavoral.
Nápad již spolek městu představil, ne všichni ale vnímají projekt tak optimisticky. Například náměstek primátora Michal Mohr (SPD) upozornil, že náklady mohou být mnohem vyšší, než odhadují North West Hunters. Podle jeho průzkumu by se mohly vyšplhat až na 1,5 miliardy korun. Varoval také před tím, aby se město pustilo do financování stavby komplexu úplně samo. V případě zaplacení více než miliardy korun by podle něj mohly být na dlouhou dobu výrazně omezeny prostředky na sport v Ústí. „Pak 20 let nedostanou sportovci od města nic, protože na to nebudeme mít peníze,“ uvedl.
Zastupitelé na svém posledním zasedání nakonec schválili deklaraci zájmu města na vybudování druhé ledové plochy a radě města uložili prověřit možné varianty řešení. Přezkoumat se musí možnosti výstavby v daném území, majetkoprávní vztahy, soulad s územním plánem i další podmínky. Výsledky má rada předložit zastupitelstvu do 31. ledna 2027. Konečná podoba financování zatím dohodnutá není.
Spolek bude podle Zavorala v přípravě stavby pravděpodobně pokračovat, Zavoral ovšem po jednání zastupitelů připustil, že další postup bude záležet i na postoji města. Příprava podobně rozsáhlého projektu totiž znamená pro spolek výrazné výdaje ještě předtím, než bude vůbec jisté, zda se začne stavět. „Některé reakce zastupitelů mě donutí o tom více přemýšlet, protože to je samozřejmě spousta vynaložených finančních prostředků na přípravu,“ řekl.
Jak by spolek postupoval v případě, že by se město na financování stavby podílet nechtělo, nesdělil.
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Pokud by se projekt nakonec uskutečnil, spolek by se chtěl podílet také na samotném provozu areálu. Podle Zavorala nechce městu pouze předat hotovou stavbu a následně nechat všechny náklady na jeho bedrech.
Magistrát nezávisle na spolku také přemýšlí o další ledové ploše. „V současné době v rámci spolupráce s Evropskou investiční bankou jednáme se zahraniční firmou, která je schopna samostatnou druhou ledovou plochu postavit za výrazně nižší náklady, než s jakými přišel ve svém návrhu pan Zavoral,“ řekl Mohr.
Šlo by ale pouze o plochu bez tělocvičen, restaurace a dalšího zázemí.