VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Pavel Křivohlavý
  12:37
Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti centimetrů.

„Je to skutečně mimořádná a výjimečná záležitost. Podle pamětníků se to za posledních dvacet let stalo teprve podruhé. Plavidlo rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský přístav,“ říká Aleš Prokopec, mluvčí Povodí Labe.

„V tomto místě je potřeba zachovat plavební provoz, děčínský přístav totiž slouží také jako ochranný přístav k vyvázání lodí,“ doplňuje Prokopec.

Mohou zde však plout jen menší plavidla, která mají příslušné parametry. „V této chvíli za současného zajištěného stavu ale nelze provozovat nákladní dopravu ani větší osobní lodní dopravu,“ poznamenává Prokopec.

Vzhledem k přetrvávajícímu nízkému vodnímu stavu, kdy hladina na vodočtu Ústí nad Labem dosahuje pouze 130 centimetrů s předpokladem dalšího poklesu, nelze zajistit přesun speciálního plavidla z přístavu Děčín – Rozbělesy do veřejného přístavu Ústí nad Labem – Krásné Březno. Odstraňování ledové celiny zde proto není technicky možné a plavební provoz je zde pozastaven.

Povodí Labu upozorňuje, že v současnosti nelze vyloučit, že se podle aktuální situace uzavřou další úseky plavební cesty.

