Chomutov získal souhlas k přestavbě lázní, další kroky budou na novém vedení

Autor:
  14:50
Plán na oživení bývalých městských lázní v Chomutově, které jsou již 13 let uzavřené a chátrají, se posunul do další fáze. Město získalo potřebný souhlas k přestavbě brutalistického objektu ze 70. let minulého století na moderní kulturní centrum a knihovnu.
Na financování revitalizace lázní by chtěl magistrát využít dotace.

Na financování revitalizace lázní by chtěl magistrát využít dotace. | foto: Miroslava Strnadová, 5plus2.cz

Architektonickou soutěž na přestavbu bývalých městských lázní v Chomutově na...
Architektonickou soutěž na přestavbu bývalých městských lázní v Chomutově na...
Architektonickou soutěž na přestavbu bývalých městských lázní v Chomutově na...
Chomutovské městské lázně s padesátimetrovým bazénem patřily v 80. letech k...
10 fotografií

„Bylo vydáno stavební povolení na lázně, což je významný milník v celém projektu,“ uvedl první náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever).

Nyní se radnice soustředí na zajištění externího financování nákladného projektu a na přípravu veřejné soutěže na zhotovitele stavebních prací.

O oživení budovy bývalých lázní na okraji městského parku se hovoří řadu let. V minulosti se dokonce objevovaly i návrhy na demolici objektu. Od tohoto záměru však vedení města na doporučení přizvaných architektů definitivně ustoupilo.

Zásadní zlom nastal před dvěma lety, kdy proběhla architektonická soutěž na přestavbu. V té uspěli architekti mezinárodního studia Boele. Podle jejich návrhu má v někdejších lázních vzniknout multifunkční vzdělávací centrum s knihovnou. Projekt počítá s širokou škálou prostor včetně kulturních a přednáškových sálů, prezentačních místností, dětské herny, teen zóny, výtvarných ateliérů, učeben, dílen a také nahrávacího studia.

Ze zchátralé plavecké haly v Chomutově vznikne vzdělávací centrum s knihovnou

Termín zahájení realizace není v tuto chvíli jistý. Předpokládané náklady projektu totiž přesahují jednu miliardu korun. Magistrát proto hledá vhodný dotační titul, který by umožnil financování.

Město chce do příštích komunálních voleb v roce 2026 připravit podmínky pro soutěž na zhotovitele. „V této fázi to utneme,“ uvedl Bocian s tím, že další kroky budou na novém vedení Chomutova po volbách.

11. září 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sedí nám na plotech a v noci budí křikem. V teplických Trnovanech bují prostituce

Premium
Kruhový objezd v teplických Trnovanech, kde podle místních prostitutky většinou...

Obyvatele části Trnovany v Teplicích obtěžuje prostituce přímo před jejich domy. Občasné zákroky policejních hlídek situaci neřeší. Místní se obrátili na vedení města, protože jim po letech už...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času.

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Pohádkový les v Bílině. Létající pes Falco z Nekonečného příběhu.

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

Po děsivé bouračce zápisy do historie. Silák Tuláček otočil neotočitelné klády

Česká hvězda skotských her Vladislav Tuláček na závodech v zámoří.

Nejdříve děsivá nehoda na motorce, po které už mohl být u pánaboha, pak sezona snů. Český silák a legenda skotských her Vladislav Tuláček lámal světové rekordy i soupeře a otáčel neotočitelné klády...

Chomutov získal souhlas k přestavbě lázní, další kroky budou na novém vedení

Na financování revitalizace lázní by chtěl magistrát využít dotace.

Plán na oživení bývalých městských lázní v Chomutově, které jsou již 13 let uzavřené a chátrají, se posunul do další fáze. Město získalo potřebný souhlas k přestavbě brutalistického objektu ze 70....

6. listopadu 2025  14:50

Řevnivost Děčín - Ústí? Jsme kamarádky, ne jako chlapi, říká dcera legendy

Mariana Landová.

Tátu nezapře podobou ani pojetím hry. „On byl tvrdý hráč, já se o to snažím taky,“ hrdě hlásí Mariana Landová, dcera děčínské basketbalové legendy Roberta Landy. V úterý zažila poprvé zápas před...

6. listopadu 2025  8:31

Okrádala i cikány, lhal exposlanec o ředitelce. Město po letech vymohlo škodu

Budova radnice v Lomu.

Okresní soud v Mostě rozhodl ve prospěch radnice v Lomu v jednom z jejích místních sporů. Bývalému městskému radnímu Bronislavu Schwarzovi nařídil uhradit přes 300 tisíc korun jako náhradu škody....

6. listopadu 2025  6:29

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Ilustrační snímek

Až do večerních hodin zůstal zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves. Důvodem byl zkrat a poškození trakčního vedení, možná...

5. listopadu 2025  15:20,  aktualizováno  18:53

OBRAZEM: Holky to umí taky! El Nordico kadetek bavilo i bolelo, zaplnilo halu

Dívčí El Nordico, 4. 11. 2025, zápas extraligy U17 basketbalistek Válečnice...

Osm stovek vřeštících fanoušků v hledišti, domácí Děčín a ústecká Sluneta na palubovce. Žhavé El Nordico v Národní basketbalové lize? Kdepak, jeho předehra. Osm dní před mužským derby si ho střihly i...

5. listopadu 2025  15:23

Další prohra autodromu. Nejvyšší soud odmítl dovolání ve sporu kvůli hluku

Letecký pohled na mostecký autodrom

Nejvyšší soud odmítl dovolání Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného rozsudku nesmí autodrom obtěžovat okolí hlukem nad přiměřenou míru. Nejvyšší soud rozhodoval bez...

5. listopadu 2025  15:14

Vystřílím školu, hrozil student. Nechal se vyhecovat, zdůvodnil soud podmínku

Osmnáctiletý Jan V. se svým advokátem v jednací síni Okresního soudu v...

Okresní soud v Teplicích potrestal podmínkou osmnáctiletého Jana V. za nebezpečné vyhrožování. Mladík letos v lednu ve škole tvrdil, že zastřelí učitelku, spolužačku a vystřílí celou školu....

5. listopadu 2025  14:33

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Pohádkový les v Bílině. Létající pes Falco z Nekonečného příběhu.

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

5. listopadu 2025  6:41,  aktualizováno  13:28

Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

Josef Lexa, trenér libereckých fotbalistek

S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby...

5. listopadu 2025  13:06

Nejste spjatý s Louny? Máte smůlu. Galerie jiné umělce odmítá už 15 let

Galerie města Loun (GAML) slaví patnácté narozeniny a při této příležitosti...

Galerie města Loun (GAML) slaví patnácté výročí existence a při této příležitosti připravila výstavu, která shrnuje dosavadní činnost a představuje výběr patnácti umělců, kteří za tu dobu v galerii...

4. listopadu 2025  16:49

Advantage Consulting, s.r.o.
Robotický programátor pro moderní výrobu 70-80.000kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj, Praha
nabízený plat: 60 000 - 70 000 Kč

Dalších 31 473 volných pozic

Utrápený Slovan má zvednout srdcař Mach: Pomáhá i Růžička, víc očí víc vidí

Asistent trenéra kladenských hokejistů Miroslav Mach.

Oblíbenec ústeckých fanoušků je zpátky na střídačce hokejového Slovanu, ale spíš než na mávnutí kouzelným proutkem to vypadá na těžkou šichtu. Obnovená premiéra Miroslava Macha skončila dalším...

3. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  4. 11. 15:19

Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

Teplický obránce Denis Halinský hlavičkuje před Sampsonem Dwehem z Plzně.

Hrdost, že týrali favorita. Smutek, že jim bod protekl mezi prsty. Naděje, že takový výkon je dobrý odrazový můstek. V teplickém fotbalistovi Denisi Halinském se po kruté nedělní ligové porážce s...

4. listopadu 2025  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.