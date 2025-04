Zvedli jste poplatky, osekáme zahájení sezony. Lázně a obec znesvářily větrníky

Firma Lázně Mšené pro obec organizovala akci Otevírání lázeňské sezony na vlastní náklady 20 let. „Oslavy nové sezony jsme jako malé lázně pořádali a financovali na svém pozemku pro obyvatele obce, rodiny s dětmi, návštěvníky a všechny milé lidi. Lázeňští klienti k nám jezdí za klidem a pohodou. Podporovali jsme řadu projektů, ač obec pro rozvoj lázeňské infrastruktury prakticky nic nedělala. Pravděpodobně v reakci na náš odmítavý postoj k záměru zastupitelstva umožnit v katastru naší lázeňské obce výstavbu 14 obřích větrných elektráren od letošního ledna 3,5 násobně zvýšilo poplatky našim klientům,“ říká předseda představenstva a ředitel společnosti Lázně Mšené František Och.

„Přestože se v referendu svobodně rozhodli obyvatelé obce, starosta Rostislav Lariš (bezpartijní) za vším nepochopitelně viděl lázně. V poslední době se tak podmínky v obci, spolupráce a vztahy s vedením obce Mšené-lázně zásadně změnily,“ dodal Och.

Pořádání otevírání lázeňské sezony lázně ročně vycházelo na 140 až 200 tisíc korun. Ztrátové náklady, tedy ty nepokryté tržbami, se za 20 let pořádání vyšplhaly až na dva miliony korun. „Rozsáhlá a náročná organizace, poplatky, nájmy, ceny za aktéry, výzdoba, muzikanti a podobně, to se nikdy v tržbách nevrátí, ale ve spokojenosti návštěvníků z obce ano. Proto jsme to dělali a umožňovali i starostovi obce na naší akci své obyvatele oslovit. Ale v poslední době se mnohé změnilo,“ doplňuje ředitel.

Letošní oslavy zahájení 229. lázeňské sezony tak budou hodně dietní. Velký lázeňský hudební večer proběhne nadcházející pátek v Pavillonu Dvorana a vstup bude oproti minulým rokům zpoplatněn.

„Není již v možnostech a ekonomickém zájmu soukromé společnosti pokračovat bez zásadního přispění obce. Pořádání velkolepých oslav zahájení lázeňské sezony je ve většině českých lázeňských míst především v kompetenci a rozpočtu obcí a měst. Nově stanovená výše poplatku z pobytu lázeňských klientů přináší do rozpočtu obce Mšené-lázně dostatek financí, aby se po 20 letech této úlohy mohla se ctí ujmout. Společnost Lázně Mšené je připravena se podílet,“ vysvětluje Och.

Vedení obce ovšem se spoluprací nepočítá. „My zde s lázněmi udržujeme vztah: my si děláme svoje a vy si děláte svoje, a pokud můžeme, tak si pomůžeme. V lázeňských místech, kde je více lázeňských firem, pomáhají se zahájením sezony obce. U nás je však jen jedna firma a akce probíhá v jejich prostoru na jejich pozemcích, kde obec nemůže něco organizovat,“ uvádí starosta Lariš.

Omezení oslav zahájení lázeňské sezony vzbudilo řadu reakcí na sociálních sítích. „Podle mého názoru je to zcela logická reakce lázní na ‚pomstu za větráky‘, kdy vedení naší obce 3,5násobně zvýšilo poplatky pro lázeňské hosty. Lázně vcelku logicky už nebudou ‚dělat blbečky‘, tedy nebudou odvádět megapoplatky do obecního rozpočtu za nulovou protihodnotu,“ zlobí se Kateřina.

Na diskusi je znát názorové rozdělení místních, kteří se minulý rok neshodli na možnosti výstavby větrných elektráren v obci, kterou vedení obce podporovalo. Místní občané si nakonec prosadili referendum, ve kterém se pak 534 voličů postavilo proti stavbě větrných elektráren a přehlasovalo 286 zastánců stavby.