Místo desítek tisíc chce žena za pozemek pro lávku miliony, město řeší vyvlastnění

„Poslední zastupitelstvo smlouvu o odkupu pozemku opět neschválilo, neprošlo to o jeden hlas. Bez souhlasu zastupitelstva ale nemáme možnost obdržet stavební povolení. Město tedy bude vstupovat do dalšího jednání s majitelkou o ceně. Před rokem majitelka požadovala dva a půl milionu korun, nyní jsme jednali o ceně 1,95 milionu korun. Ale i tato částka se zastupitelům zdála příliš vysoká,“ řekl starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Pozemek na píšťanské straně, kde by měla lávka ústit, má výměru 886 metrů čtverečních. Město bude usilovat o to, aby se prodejní cena co nejvíce přiblížila ceně odhadní. Ta byla loni na podzim vyčíslena na 78 tisíc korun. Důvodem nízké ceny je skutečnost, že v současné době pozemek není stavební parcelou.

„Nedopadnou-li jednání zdárně, budeme uvažovat o procesu vyvlastnění. V současné době už možnosti vyvlastnění pozemku prověřuje právní oddělení městského úřadu, abychom případně dokázali obhájit veřejný zájem na vybudování lávky přes Labe. Tedy, že veškeré přínosy, které by lávka mohla generovat, jsou významnější než požadavky majitelky s ohledem na cenu odkupu,“ vysvětlil starosta.

Vyvlastnění je však proces, který podle Krejčího trvá dlouhé roky. Radnice ho proto bere jako poslední variantu, na kterou ale chce být dobře připravena. „Doufáme však, že se s majitelkou dokážeme shodnout na nějaké nižší ceně, která bude pro zastupitelstvo akceptovatelná,“ nastínil starosta.

Zpřístupnění Havraního ostrova je nežádoucí

O vybudování lávky do Píšťan uvažuje lovosická radnice už od roku 2008. Na lovosické straně by měla začínat v blízkosti přívozu u kavárny Zámeček, kde by vznikla nájezdní rampa a napojení na stávající cyklostezku. Pokračovala by přes Havraní ostrov a končila nedaleko přívozu na píšťanské straně Labe. Odhadovaná investice se pohybuje v rozsahu 100 až 150 milionů korun.

Podle původních plánů mělo být jedním z velkých benefitů plánované lávky zpřístupnění Havraního ostrova, to se však změnilo. Ústecký kraj totiž momentálně řeší jeho případné vyhlášení za přírodní rezervaci. „Zpřístupnění ostrova odbočkou z uvažované lávky přes Labe je nežádoucí,“ stojí v návrhu plánu péče o přírodní rezervaci, který je zveřejněn na webu kraje.

„My jako město nemáme nic proti vyhlášení této přírodní rezervace,“ uvedl Krejčí. Dodal, že v této chvíli Lovosice nepožadují, aby byl z lávky zajištěn vstup na ostrov.

S odbočkou se tak město rozloučilo, ale pomohlo by mu, kdyby bylo možné na západním cípu ostrova budoucí lávku zakotvit. „V tomto cípu Havraního ostrova nejsou žádné stromy ani další vegetace. Právě zde by mohl být umístěn nosný pylon lávky. Plánovaná lávka už má územní souhlas, který právě s tímto pylonem počítá,“ popsal starosta.

„Věříme, že plocha vymezená pro stavbu pylonu neovlivní předmět ochrany přírodní rezervace,“ uvedla pak pro Litoměřický deník mluvčí města Denisa Richter.

Zvláště chráněné území Přírodní rezervace Havraní ostrov by mělo být součástí evropsky významné lokality Porta Bohemica. Lokalita je dlouhá léta izolovaná a nebylo možné v jejích porostech lesnicky hospodařit. Díky tomu se zde začal rozvíjet pralesovitý porost, což má za následek velké množství odumírajícího dřeva a padlých stromů a místo tím pádem poskytuje „domov“ širokému spektru organismů. Podle odborníků v lokalitě žije přes 700 druhů brouků, z nichž přes 100 je ohrožených.