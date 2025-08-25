Lávku zavřelo neštěstí v Troji. Po roky odkládané opravě se na ni auta nevrátí

Lávka přes řeku v Radonicích nad Ohří na Lounsku, na kterou mohou už několik let jen pěší, se dočká kýžené opravy. O její rekonstrukci se mluví roky. Do roku 2017 po ní mohla dokonce jezdit i auta. V té době se však zřítila obdobná lávka v pražské Troji, což dopravě vystavilo stopku.
Následná kontrola radonické lávky totiž ukázala, že je v havarijním stavu, a byla tak pro veškerou dopravu uzavřena. Následně ji nechal městys Peruc, pod který Radonice spadají, zčásti opravit, aby na ni mohli alespoň pěší. Na kompletní rekonstrukci ovšem chyběly Peruci prostředky.

Opravu tak nakonec zafinancuje Ústecký kraj, který lávku zařadil do nové části trasy, jež bude součástí cyklostezky Ohře. Znamená to tedy, že auta už se na ni nevrátí.

Aby přemostění uneslo vyšší pohyb chodců a cyklistů, je nutné jeho statické zesílení. Bez těchto stavebních úprav by nebylo podle kraje možné vést cyklotrasu po lávce.

Práce měly začít letos v září. Termín se však nestihne. První soutěž musel kraj zrušit. „V průběhu řízení se objevily nové okolnosti – technologie navržená projektantem je patentovaná a cenu patentu je třeba zohlednit v ceně zakázky. Stávající zakázka byla tedy zrušena a podle zákona bude vypsaná znovu,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Lávka je kvůli bezpečnosti chodců pod pečlivým dohledem. „Dvakrát ročně na ní necháváme provést takzvané dynamické zkoušky, abychom zjistili, zda se nezhoršuje statika mostu,“ popsal starosta Peruce Jan Vnouček (Jsme PRO! Peruc).

Je stejný jako lávka v Troji, podle odborníků lze radonický most opravit

Městys podle něho investoval půl milionu korun do nového povrchu, aby se zabránilo zatékání vody a degradaci ocelových lan. „Je pokrok, že se lávka v rámci cyklostezky opraví, pro obec by to bylo finančně náročné,“ dodal.

