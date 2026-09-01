Stála 130 milionů, lidé zakopávají o prkna. Kvůli nové lávce padla trestní oznámení

Lávka zhruba za 130 milionů korun je zavěšená na železničním mostě. Spojuje čtvrť Podmokly a hlavní nádraží s Mariánskou loukou pod děčínským zámkem. Dokončena byla letos na jaře. Už na začátku prázdnin však její stav začali lidé kritizovat. Prkna z exotické dřeviny, která měla zaručit vysokou odolnost a dlouhou životnost se totiž na některých místech zvlnila.
Radnice proto u zhotovitele zvlněný povrch reklamuje. „Aktuálně běží třicetidenní lhůta, ve které se firma musí k reklamaci vyjádřit,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.
Chtěli jsme zkušený dozor se specializací na mostní stavby. Jsme z toho upřímně zklamaní a otrávení. Policie by měla prověřit i stavební dozor.