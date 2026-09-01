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Stála 130 milionů, lidé zakopávají o prkna. Kvůli nové lávce padla trestní oznámení

Miroslava Strnadová
  15:55

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Nedávno otevřená lávka v Děčíně přes řeky Ploučnici a Labe. Stála 130 milionů. (září 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Radnice v Děčíně řeší potíže s nedávno otevřenou lávkou pro pěší a cyklisty přes řeky Ploučnici a Labe. Lidé zakopávají o zkroucené pochozí dřevo, navíc jeho žalostný stav odstartoval prověřování, které odhalilo podezření z finančních machinací. Případem se zabývá policie.

Lávka zhruba za 130 milionů korun je zavěšená na železničním mostě. Spojuje čtvrť Podmokly a hlavní nádraží s Mariánskou loukou pod děčínským zámkem. Dokončena byla letos na jaře. Už na začátku prázdnin však její stav začali lidé kritizovat. Prkna z exotické dřeviny, která měla zaručit vysokou odolnost a dlouhou životnost se totiž na některých místech zvlnila.

Radnice proto u zhotovitele zvlněný povrch reklamuje. „Aktuálně běží třicetidenní lhůta, ve které se firma musí k reklamaci vyjádřit,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.

Chtěli jsme zkušený dozor se specializací na mostní stavby. Jsme z toho upřímně zklamaní a otrávení. Policie by měla prověřit i stavební dozor.

Ondřej Smíšek (Náš Děčín)náměstek primátora

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