Oprava kryté lávky nad sklárnou bude drahá, má ji nahradit chodník

„Máme před sebou dvě možné cesty. Tou první je kompletní rekonstrukce lávky, druhou pak její snesení. Rozhodnutí učiníme až poté, kdy budeme mít relevantní data o tom, kolik lidí ji skutečně využívá,“ sdělil primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) s tím, že až odezní pandemie koronaviru a s ní související vládní opatření, provede město sčítání lidí, kteří po lávce chodí.

„Více se nyní přikláníme k tomu, že ve spolupráci s Českými drahami a AGC vybudujeme kolem závodu pohodlnou přístupovou cestu od točny MHD v Tolstého ulici. Zatím si myslíme, že by byla investice do lávky v řádech desítek milionů korun neefektivní. Ale chceme si to ještě ověřit,“ řekl primátor.

Betonová lávka vede nad teplickou sklárnou AGC Flat Glass Czech a spojuje Tolstého ulici s vlakovou stanicí v Řetenicích. Denně ji využívají desítky lidí. Podle studie, kterou si město nechalo zpracovat, si ale cestu výrazně nekrátí.

„Ukázalo se, že kdo se po schodištích dostane nahoru, přejde lávku a pak zase po schodištích dolů, ten ve skutečnosti ujde jen o trochu méně metrů, než kdyby závod obcházel,“ překvapilo i Hanzu.

I proto město zvažuje levnější variantu v podobě chodníku kolem areálu sklárny. „Ten by byl zcela jistě levnější. Problém je totiž v tom, že lávku nemůžeme vybudovat jako lehkou konstrukci. Z požárního hlediska se překonává závod, a proto musí být uzavřená. Nikdo z ní nesmí cokoliv vyhodit ani mít možnost se dostat na střechu závodu, což definuje poměrně vysoké náklady,“ vysvětlil primátor.

Letos v březnu už byla zbourána výpravní budova nádraží v Řetenicích, ke které lávka lidi dovedla, byla totiž za hranicí životnosti.