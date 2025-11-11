Nejdelší lanovku v Česku čeká roční oprava, řídit se bude historickými fotkami

  6:36
Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích dvanácti měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, zahrne modernizaci obou stanic.

Náklady se mají vyšplhat na necelých 15 milionů korun bez DPH. Městu Krupka, které je vlastníkem lanovky, by až 85 procent z nich mohla pomoci uhradit dotace.

„Cílem modernizace je zachování historické podoby lanové dráhy a současně zlepšení zázemí pro návštěvníky i provozovatele. Rekonstrukce se dotkne dolní i horní stanice, jejich exteriérů i interiérů,“ říká mluvčí Krupky Stanislava Hanková.

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu.
Lanovka na Komáří vížku. (listopad 2025)
Horní stanice lanovky na Komáří vížku. (listopad 2025)
Pohled na inverzi z Komáří vížky na Teplicku. (5. listopadu 2025)
Horní stanice lanovky na Komáří vížku. (listopad 2025)
Zachování historického rázu mají zajistit i dobové fotografie, podle nichž se bude rekonstrukce řídit. „Chceme, aby se lanovka vrátila na svůj úplný prvopočátek. Ve spodní části je například terasa, kde byly dřív na sloupech lampy, pak byly odstraněny a my je zase chceme vrátit,“ líčí náčelník lanovky Marek Ferenc.

Vedle úpravy venkovního prostoru a terasy v duchu 60. let minulého století projekt počítá s tím, že v dolní stanici dojde také k opravě fasády, výměně nebo repasování oken a dveří, rekonstrukci sociálního zázemí a novému vybavení bufetu, rozšíření expozice o historii a fungování lanové dráhy, která bude přístupná veřejnosti.

„Horní stanice se dočká opravy a částečného zateplení objektu, nového dispozičního řešení vnitřních prostor, modernizace vodovodu či kanalizace, instalace tepelných čerpadel jako nového zdroje tepla nebo nově zřízené technické místnosti a dílny pro údržbu sedaček, kde budou probíhat i komentované prohlídky,“ popisuje Hanková.

Stavební práce by měly probíhat za provozu lanovky, turisté by tak měli být rekonstrukcí omezeni pouze v nejnutnějších případech. „Chtěli bychom, aby rekonstrukce probíhala za provozu. Máme však v plánu i obnovu podlah a během ní by měla být lanovka zavřená. Mělo by to být v březnu a dubnu příštího roku,“ nastiňuje Ferenc.

Lanovka je jedinečnou technickou památkou a nejstarší provozovanou lanovou dráhou svého typu ve střední Evropě. S délkou 2 348 metrů je také nejdelší lanovkou ve střední Evropě bez mezistanice a nejdelší osobní visutou lanovkou v Česku. V provozu je od roku 1952.

Lanovka na Komáří vížku získala historický statut, vypadá už 70 let stejně

Každou hodinu zvládne svézt až 226 cestujících v jednom směru. Na trati je 29 podpěr a pět kilometrů dlouhé oběžné lano. Na něm jsou ve vzdálenosti 80 metrů zavěšeny dvoumístné sedačky. Vše drží pružina, která unese 650 kilogramů.

Od roku 2013 je chráněna jako kulturní památka České republiky a v roce 2022 získala jako první v Česku statut historické lanovky. Vypadá totiž stejně jako v době, kdy ji postavili.

„Jak už bylo řečeno, citlivá modernizace lanovky zachová původní charakter zařízení a zároveň umožní návštěvníkům lépe poznat její historii i technické zajímavosti,“ poznamenává Hanková s tím, že Krupka si od projektu slibuje zvýšení atraktivity pro turisty, posílení regionální identity a přispění k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v Krušných horách.

22. února 2022

Poslední větší rekonstrukce proběhla před dvěma lety a týkala se sedaček. Kontrolou a s ní související odstávkou pak lanovka prochází pravidelně několikrát do roka. „Při poslední odstávce, která momentálně končí, jsme měnili ložiskovou soustavu u lanového kotouče ve spodní části. Kotouč má průměr tři metry,“ vysvětluje Ferenc.

Lanovka jezdí na hřeben Krušných hor celoročně, zastaví se jen při špatném počasí – při poryvu větru větším než 15 metrů za sekundu nesmí být v provozu. Počasí monitoruje meteostanice na Komáří vížce.

Nejdelší lanovku v Česku čeká roční oprava, řídit se bude historickými fotkami

